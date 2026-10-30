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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de direğe çarpan otomobil parçalandı! 2 ölü

        Çanakkale'de direğe çarpan otomobil parçalandı! 2 ölü

        Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil parçalandı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 06:44 Güncelleme:
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        Direğe çarpan otomobil parçalandı! 2 ölü

        Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.

        PARÇALANAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre feci kazada, sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.

        Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Çanakkale
        #Lapseki
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