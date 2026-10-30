Çanakkale'de direğe çarpan otomobil parçalandı! 2 ölü
Çanakkale'de refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil parçalandı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 30 Ekim 2026 - 06:44 Güncelleme:
Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.
PARÇALANAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre feci kazada, sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.
Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.
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