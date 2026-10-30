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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto devinde güvenlik alarmı: Binance işlemleri durdurdu, 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

        Kripto devinde güvenlik alarmı: Binance işlemleri durdurdu, 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

        Kripto para borsası Binance, olası bir siber saldırı incelemesi kapsamında dondurulan varlık tutarının 2,54 milyar dolar olduğunu açıkladı. İşlemleri geçici olarak durduran platform tüm zararları karşılayacağını belirtirken, kurucu ortak Changpeng Zhao ve Binance TR yetkilileri kullanıcı fonlarının güvende olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 07:44 Güncelleme:
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        Kripto devinde güvenlik alarmı

        Kripto para borsası Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin inceleme sürerken dondurulan varlıkların doğrulanmış toplam tutarının 2,54 milyar dolar olduğunu bildirdi.

        Binance tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda dondurulan varlıkların tutarına ilişkin farklı rakamlardan, dolaşımdaki 1,8 milyar dolar tutarı da dahil olmak üzere haberdar olunduğu belirtildi.

        Açıklamada, dondurulduğu doğrulanan toplam tutarın şu an itibarıyla 2,54 milyar dolar olduğu kaydedildi.

        Ekiplerin kolluk kuvvetleri, varlık ihraççıları, blokzincir istihbarat şirketleri ve sektör ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak ilave varlıkların izini sürmeye ve bunları dondurmaya devam etmesiyle söz konusu tutarın artabileceğine işaret edilen açıklamada, yalnızca doğrulanmış rakamların paylaşılacağı ve yeni bilgiler teyit edildikçe güncelleme yapılacağı aktarıldı.

        Binance'in bir diğer açıklamasında, güvenlik sorununu çözmek için aralıksız çalışıldığı belirtilerek, "Binance, tüm kayıpları karşılayacak" ifadesi kullanıldı.

        Önlem olarak tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, inceleme tamamlandığında kapsamlı bir durum değerlendirmesi paylaşılacağı kaydedildi.

        Binance, daha önce olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimlerin farkında olunduğunu ve konunun aktif olarak araştırıldığını belirterek, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

        "CZ" olarak bilinen Binance'in kurucu ortağı ve eski üst yöneticisi Changpeng Zhao da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirtmişti.

        Olayın Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi göründüğünü belirten CZ, Tether'ın yaklaşık 971 milyon dolar, Circle'ın ise yaklaşık 823 milyon dolar tutarındaki varlığı hızla dondurmasını takdir ettiğini kaydetmişti.

        BİNANCE TR'DEN AÇIKLAMA

        Öte yandan Binance TR'den yapılan açıklamada, tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğu ve platformdaki hizmetlerin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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