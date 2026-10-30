TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) usul ve esas kararıyla süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarla ilgili ilk ara ödemeler bugün (30 Ekim Cuma) başlıyor.

Bu ödemelerde SPK kriterlerine göre öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi olan fonlara verilecek. Fonların kasasında yeterli nakit yoksa ödemeler en düşük tutardan başlayıp en yükseğe doğru kademeli olarak ilerleyecek.

ÖDEMELERİN KASIM AYI ORTALARINA KADAR TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

İlerleyen dönemde fonların varlıkları satılıp kasaya yeni para girdikçe, ödemesini tam alamamış küçük yatırımcılara öncelik verilmeye devam edilecek. Ödemelerin kasım ayı ortalarına kadar tamamlanması öngörülüyor.

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71 BİN 899 HESABA ÖDEME YAPILDI

Önceki gün TBMM'ye fon tasfiyelerine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olağan tasfiye sürecindeki ödemeler büyük oranda tamamlandı. Olağanüstü tasfiye kapsamında kalan net yatırım tutarı 125 milyar lira olarak görünüyor. Bu kapsamda, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin söz konusu kaynaklarla rahatlıkla karşılanabileceği öngörülüyor." demişti.

23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini açıklayan Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü (bugün) itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Yılmaz, bu harcamaların üç kaynaktan finanse edileceğini belirterek, "Birincisi, bu fonlarda kalan tutarlar, kendi varlıkları var, nakdi varlıklar var veya nitelikli hisseler var, başka değerleri var. İkincisi, bu geri ödemelerden fahiş kar elde etmiş olanlardan veya haksız kazanç elde etmiş olanlardan geri kazanılan, alınan kaynaklar var" demişti.

Tasfiyesine karar verilen fonların “Tasfiye ve Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar” belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu öncelikli olarak para piyasası fonlarının ödemelerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

HANGİ YATIRIM FONLARI TASFİYE KAPSAMINDADIR?

Kurulun 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonları.

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ARA ÖDEMEDE ENDEKSLEME OLACAK MI VE EN YÜKSEK NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Ara ödemelere öncelikli olarak ünvanında “para piyasası” ibareleri yer alan yatırım fonlarından başlanacak. Fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve/veya 1 milyon TL’yi aşamayacak.

HESAPLANAN DAĞITILABİLİR NAKİT, NET YATIRIM TUTARINI VE/VEYA ARA ÖDEME TUTARININ TAMAMINI KARŞILAMAZSA ÖDEME NASIL OLACAK?

“Net yatırım tutarı”, “para piyasası fonları için tasfiye kararı tarihi olan 17.09.2026 tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarı”, “diğer fonlar için ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutar”, “1 milyon TL ara ödeme tavanı” büyüklüklerinden en düşük olanını geçmemek üzere fon katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılacak.

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BÜTÜN YATIRIMCILARA AYNI TUTARDA MI ÖDEME YAPILACAKTIR?

Her yatırımcının ara ödeme tutarı, ilgili hesaplamalar ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde belirlenecektir. Fonun dağıtılabilir nakdinin tüm ara ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yetmemesi halinde, mevcut kaynakların daha fazla sayıda yatırımcıya ulaşmasını sağlamak amacıyla farklı dağıtım yöntemleri uygulanabilecek. Bu kapsamda, fon bazında yatırımcıların ara ödeme tutarları dikkate alınarak ödeme sırası oluşturulabilecek veya mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebilecek. Bu yöntemin uygulanması SPK’nın onayına tabi olacak.

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HANGİ DURUMDA ARA ÖDEME NİHAİ ÖDEME OLACAKTIR?

Tasfiye kapsamındaki fonlarından herhangi birinin malvarlığının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen dağıtılabilir nakdin, tasfiye kararından bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, fon pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak.

Ara ödemeler, yatırımcıların katılma payları iade alınmaksızın gerçekleştirilecek. Katılma paylarının iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.

TASFİYEDE VE ARA ÖDEMEDE KİMLERE ÖDEME YAPILMAYACAK?

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104, 106 veya 107’nci maddelerinde düzenlenen fiillerin tasfiye kapsamındaki fonlar tarafından ya da bu fonlarla birlikte hareket edilerek veya fonların iştirakiyle işlenmesi halinde, söz konusu fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen ve MKK tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

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Öncelikle ara ödeme yükümlülükleri bakımından karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonları önceliklendirilecek. Dağıtım, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödeme almasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilecek. Bu işlem sonrasında ilgili hesapta tutar kalması halinde aynı ilkeler diğer fonlar için de uygulanacak.