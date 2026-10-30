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        Ata Demirer: İnsan gibi olmaz

        Senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği yeni filmi 'Pervaneler' için Ayvalık'ta sete çıkan Ata Demirer, sinema sektörünün son durumundan yapay zekâ endişesine kadar birçok mesele hakkında değerlendirmelerde bulundu

        Giriş: 30 Ekim 2026 - 08:30 Güncelleme:
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        Meseleleri değerlendirdi

        Türk sinemasının son çeyrek asrındaki salon yolculuğu düşünüldüğünde, akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Ata Demirer.

        Senaryosunu bizzat kaleme alıp başrolünü üstlendiği yapımlarla film başına ortalama 2.361.084 izleyici ortalamasını yakalayan Ata Demirer; gişe başarısının ötesinde, beyazperdede sürdürülebilir bir sinema kariyeri inşa etmeyi başardı.

        ATA DEMİRER'İN SENARYOSUNU YAZDIĞI VE ROL ALDIĞI FİLMLER

        • Eyyvah Eyvah 2... 3.947.988

        • Eyyvah Eyvah 3... 3.414.212

        • Eyyvah Eyvah 1... 2.459.815

        • Berlin Kaplanı... 1.983.077

        • Hedefim Sensin... 1.896.782

        • Olanlar Oldu... 1.811.081

        • Niyazi Gül Dörtnala... 1.014.630

        TOPLAM: 16.527.585

        * 'Bursa Bülbülü', dijital platformdan sonra gösterime girdiği sinema salonlarında 36.861 kişi tarafından izlendi.

        Hayatın içinden süzülen karakterleri neşeden hüzne uzanan o insani dengeyle filmlerine işleyen Ata Demirer, izleyicilerine her defasında bir Yeşilçam mirası sundu. Tıpkı Ertem Eğilmez sinemasında olduğu gibi; kahkahanın tam ortasında hissettirdiği o mahzunluk ve ortak keder, onun hikâyelerini sadece birer komedi filmi olmaktan çıkarıp, salondan çıkan izleyicilerin zihninde yer eden zamansız anlatılara dönüştürdü.

        Önceki gün Hakan Algül'ün yönettiği yeni filmi 'Pervaneler'in Ayvalık'taki set ziyaretimde gerçekleştirdiğimiz röportajda Ata Demirer, sadece yeni bir yapımın izleyicilere ne sunacağını anlatmakla kalmadı; aynı zamanda dijital platformların etkisinden yapay zekâ endişesine kadar sinema sektörüyle ilgili pek çok meseleye ayna tuttu.

        SADAKATE İNANCI TAM

        Ata Demirer, röportajımızda kendisine yönelttiğim "5 büyükler sinema salonlarına film üretmediğinde izleyici sayısı düşüyor" tespitime geniş bir pencereden bakarken, filmlerinin arkasındaki yapım gücü olan BKM’nin ve Necati Akpınar’ın gösterdiği cesaretin altını özellikle çizdi. Zira günümüz Türkiye'sinde film yapmak yalnızca sanatsal bir yaratım süreci değil; depremler, ekonomik dalgalanmalar ve ani gündem değişiklikleriyle dolu bir mayın tarlasında yürümek gibi. Bütün bu risklere rağmen Ata Demirer'in izleyicinin iyi filme olan sadakatine inancı tam: İyi film olduğu zaman fısıltı gazetesi devreye girer. Ekonomik bir zorluk da olmadığı takdirde izleyiciler her şartta iyi bir film için sinema salonlarını doldurur.

        BAMBAŞKA BİR AİDİYET OLUŞTURUYOR

        Bugün pek çok izleyici evinin konforunda, durdur-başlat lüksüyle film izlemeye alışmış durumda. Ancak Ata Demirer'in çok haklı olarak vurguladığı gibi; dijital platformlar sinemanın o ortak ruhunu, salonun karanlığındaki kolektif nefesi ve büyü atmosferini asla karşılayamıyor. Dijitalde film izlerken tuvalete gitmek, kapıyı açmak ya da "Yarın devam ederim" demek mümkünken; sinema salonunda paylaşılan o ortak psikoloji ve coşku bambaşka bir aidiyet oluşturuyor.

        "İNSANIN VERDİĞİ SICAKLIĞI VEREMEYECEK"

        Röportajımızın en dikkat çeken bölümlerinden biri de şüphesiz yapay zekâ üzerine oldu. Sinema dünyasında yapay zekâyla üretilen projelerin festivallerde boy göstermesi derin bir endişe dalgası yaratırken, Ata Demirer duruma çok pratik ve sinemacı gözüyle yaklaşıyor. 'Eyyvah Eyvah 2' çekilirken Geyikli'de arı sahnesini yakalamak için helikopter kiralandığını, Almanya'da aylarca uğraşıldığını gülümseyerek anlatıyor. Bugün yapay zekânın bu tür teknik zorlukları dakikalar içinde çözebileceğini kabul eden Demirer, sanatın özüne dair şu sarsıcı cümlenin altını çiziyor. Hiçbir zaman insanın verdiği sıcaklığı veremeyecek. Yapay zekâ işlerinde insana dair ne varsa, o soğukluğu hemen hissediyorsun.

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        Yapay zekânın bir oyuncu gibi oynayamayacağını, bir insanın taşıdığı arzuyu ve hüznü taklit edemeyeceğini belirten Ata Demirer; 'Pervaneler' ile beyazperdede yine o sıcak, samimi ve insana ait olan ne varsa izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

        "YETER Kİ ALLAH ÜLKEMİZİ MİLLİ FELAKETLERDEN KORUSUN"

        • Sizin de içinizde olduğunuz '5 Büyükler' sinema salonlarına film üretmediği zaman izleyici sayısı bir hayli düştü. Yeni filminiz 'Pervaneler' ile izleyicileri sinema salonlarına çekme adına önemli bir misyon üstlendiğinizi düşünüyorum. Bu durum size neler hissettiriyor?

        İzleyici sayıları pandemi yüzünden düştü. Pandemi yüzünden 5 milyon dolara maliyeti olan filmleri çekemezdik. Çünkü sinemaya gitmek yasaktı. Doğal olarak nasıl film çekeceksin ki? Bu yüzden yapamadık. O dönemde dijital platform için 'Bursa Bülbülü'nü yaptık, çok iyi tepkiler aldık. Eğer sinema salonlarında gösterime girseydi rahat 3-5 milyon kişilik izleyici sayısına ulaşabilirdi. Sinema sektörü de zaten bize bunu böyle söyledi; "Keşke sinemaya verseydiniz" dediler ama pandemiden yeni çıkmıştık. Necati Bey (Akpınar) riske girmek istemedi, bu çok anlaşılabilir bir şey. İyi ki de girmek istememiş. Yayınlanmaya başlamasının ikinci haftasında ne yazık ki 6 Şubat depremleri oldu. Sinema salonlarında gösterimde olsaydı anında kaldıracaktık. Türkiye'de böyle riskler var. Ben mesela defalarca terör yüzünden gösteriyi iptal ettim. Tam oynayacaktım, bir yerde bir bomba patlıyordu. Tabii bir de pandemi döneminde izleme alışkanlıkları değişmesi var, filmler evde izlenmeye başladı. Sonra 'Avatar' gibi filmler gelmeye başlayınca evden çıkıp sinema salonlarına gitmeye başladık. Yoksa Disney'dir, Netflix'tir veyahut bir başka dijital platform bize sinemadan kazandığımızdan daha çok para vermiyor, öyle bir şey yok. Dijital platformda film izlerken tuvalete gidiyor, kapı çalıyor, biri geliyor, sipariş veriyor. "Geri kalanını yarın izlerim" diyor. Sinemada böyle bir durum yok, filmleri sinema salonlarında izlemenin bambaşka bir psikolojisi var. O yüzden sinemada film izlemekten daha çok keyif alınıyor. Sinemaya artık geri dönebiliriz. Bu arada dijital platformlarda da iyi işler yok. Yani çoğunluğunda kötü işler, çok az iyi iş var. Bir senede iki üç tane iyi olan film izledim. Sinemayı tekrar canlandırmak bizimle ilgili bir şey mi? Bundan çok emin değilim. Örneğin 'Yan Yana'da sözünü ettiğiniz o beş insan yok. Çok iyi bir oyuncu Haluk Bilginer ve çok iyi bir genç komedyen Feyyaz Yiğit var, 3 milyon izleyiciyi aşan bir iş oldu. Çünkü 'Intouchables' kendini kanıtlamış bilinen bir film, 'Yan Yana' olarak çok da güzel transpoze edilmiş, tekrar elden geçirip yazmışlar, güzel olmuş. Bu nedenle izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Ayrıca 'Bergen' de çok büyük ilgi gördü. Şu an 'Eyvah Eyvah 4'ü veya 'Bursa Bülbülü 2'yi çeksem muhtemelen yine çok büyük ilgi görürler. Esas cesaret burada Necati Bey'in gösterdiği cesaret. İzleyici sayısının bu kadar muallak olduğu bir ortamda bu kadar masrafla yepyeni bir projenin altına BKM olarak imza attılar. O yüzden çok gururlanıyorum ama hiçbir şey garanti değil tabii. Film yapmak için izleycilerin desteğine gerek var. İyi film olduğu zaman fısıltı gazetesi devreye girer, ona eminim. Allah bir daha pandemi vermesin. Ekonomik bir zorluk da olmadığı takdirde izleyiciler her şartta iyi bir film için sinema salonlarını doldurur. Yeter ki Allah ülkemizi milli felaketlerden korusun.

        * 5 Büyükler: Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural-Murat Cemcir

        • Günümüzde bir yapay zekâ tartışması, daha doğrusu meslekleri tehdit edebileceğine dair derin bir endişe söz konusu. Sizin sektöre bakacak olursak yapay zekâyla üretilmiş Türk yapımı 'Uyuyan Kadın' Almanya'da film festivaline kabul edildi. Geleneksel sinema üretimi yapay zekânın tehdidi altında mıdır?

        İnsanların yaptıklarını yapabilecek bir yapay zekâ olacağını düşünmüyorum. Çünkü insan, cinselliği olan, arzu duyan bir yaratık. Bir robot ne kadar arzu duyabilir? O bence çok olağanüstü gelişmiş bir hesap. Öyle bakmamak lazım, ondan faydalanmak gerekiyor. Biz faydalanıyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim: 'Eyyvah Eyvah 2'nin giriş sahnesinde bir arı vardır. Bu arı Çanakkale Boğazı üzerinde uçuyor, 'Çanakkale geçilmez' yazısının üzerinden geçiyordu. Ondan sonra Çanakkale, daha sonra ekrana giriyordu. Bu arı, 'Müjde'nin balkonundaki gülün üzerine konuyordu. Giriş sahnesi buydu. Biz bunun için helikopter kiraladık ve Türkiye'nin en iyi görüntü yönetmenlerinden Uğur İçbak çekti. Sahneyi arının gözünden çekeceğiz diye Geyikli'nin üzerinden helikopter uçurduk; elektrik telleri koptu, milletin balkondaki saksıları uçtu. O arıyı yapmak için Almanya'da aylarca uğraşıldı. Biz bunları yaşadık. Şimdi yapay zekâ bunu 5 dakikada yapıyor. Yapay zekâya böyle bakmak lazım. Bu filmde de kullandığımız yerler var. Parça parça tedavi mahiyetinde faydalanmak gerek. Hiçbir zaman insanın verdiği sıcaklığı veremeyecek. Yapay zekâ işlerinde insana dair ne varsa, o soğukluğu hemen hissediyorsun. Yapay zekâ bir yapımı insan gibi çekemez, bir oyuncu gibi oynayamaz.

        • 'Pervaneler'in hikâyesi hayatınızın bir dönemine ışık tutuyor mu?

        Geçmişle ilgili değil ama şöyle bir şey var; "Geçmişte yaşanan şeyler günümüzü ne kadar etkileyebilir?" sorusunu soruyorum. Önce bir karakter doğuyor ve birkaç yıl kendi aramızda bizi eğlendiriyor. Zaman içinde o karakterin etrafında bir hikâye kurma fikri gelişiyor. 'Pervaneler'in hikâyesinin bugünkü haline gelmesi de üç dört yıllık bir sürecin sonunda oldu. Çok güzel bir ekip olduk. Herkes karakterini büyük bir özenle ve çok güzel canlandırıyor. Hikâyeyi birlikte büyüttüğümüzü görmek benim için ayrıca mutluluk verici.

        • İzleyicilerin 'Pervaneler'i izledikten sonra salonlardan çıkarken özellikle hangi duygular içinde olmalarını umarsınız?

        Hayat duyguların karışımından ibarettir; hem neşe hem keder, ikisi bir arada. Ben onu çok seviyorum. Çağan Irmak'ın filmlerinde de vardır. İtalyan komedi filmlerinde de vardır. Benim tercihim hayata yakın olan komedidir. Hayat da öyle değil mi? İyi bir komedi filmi, komedi vadettiği sahnelerde ciddi anlamda güldürmeli ama o filmin güldürmeyen, aksine keder veren tarafları da olmalı. Örneğin 'Hababam Sınıfı'nda 'Mahmut Hoca' kalp krizi geçirir, öğrenciler odaya girip ağlamaya başlar, izleyici de ağlamaya başlar. Bu durum 'Bizim Aile'de de vardır, 'Neşeli Günler'de de vardır. Ertem Eğilmez zamanında bunu yapmış. Biz hocanın izinden gidiyoruz. 'Pervaneler', çok güzel bir çocuk olarak dünyaya gelmek üzere. Kucağımıza almak üzereyiz. Film çekildikten sonra artık sizden çıkıyor ve kendi yolculuğuna başlıyor. Bundan sonra izleyicilerle buluşacak ve kendi hayatını yaşayacak. 'Pervaneler'in bizden çıkıp izleyicilere doğru yolculuğunu izlemek çok keyifli olacak. Ben de o buluşmayı büyük bir heyecanla bekliyorum. İnşallah izleyicilerimiz sahip çıkar. Lütfen benim filmim için sinemaya gidin, mutsuz olmayacaksınız.

        Gösterime 8 Ocak 2027'de girecek olan 'Pervaneler'in yönetmeni Hakan Algül ile başrol oyuncuları Algı Eke, Furkan Andıç, Şifanur Gül ve Ebru Cündübeyoğlu duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

        NE DEDİLER?

        • Hakan Algül: Ata Demirer ile birlikte sekizinci filme imza attık. Güzel, sıcak ve neşeli bir film oldu. Hikâyemizin tamamı Ayvalık'ta geçiyor. Umarım 'Pervaneler', kışın izleyicilerin içini ısıtan filmlerden biri olur. • Algı Eke: 'Pervaneler' çok hoş, çok sıcak bir melodram. İçinde mizah da var, duygu da var. Hikâyenin ve karakterlerin seyircide güzel bir karşılık bulacağına inanıyorum.

        • Furkan Andıç: Hikâyenin çok sıcak ve samimi bir tarafı var. Bana eski Türk filmlerindeki o tanıdık duyguyu hatırlatıyor. Komedinin yanında mutluluğu, hüznü ve hayatın içinden pek çok duyguyu barındırıyor. Böyle bir filmin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum.

        • Şifanur Gül: 'Ahsen', kendini gerçekleştirmekten çekinmeyen, duygularını göstermekten korkmayan bir genç kadın. Böyle bir karakteri canlandırmak, Ata Demirer ile ve bu ekiple çalışmak benim için müthiş bir gurur.

        • Ebru Cündübeyoğlu: Ata ile uzun yıllardır tanışıyoruz ama ilk kez bu filmde partner olduk. 'Pervaneler'in çok sıcak ve samimi bir dünyası var. Komedisiyle, hikâyesiyle seyirciye tanıdık bir ev hissi vereceğini düşünüyorum. Sette kurduğumuz güzel uyum ve samimiyet de ekibin bütününe yansıdı.

        'Pervaneler'in oyuncu kadrosunda ayrıca Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday, Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir, Emre Şen ve Ozan Bengi yer alıyor.

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        #Ata Demirer
        #ayvalık
        #sinema
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