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        Haberler Ekonomi Kripto Para Binance'den 'güvenlik sorunu' açıklaması

        Binance'den 'güvenlik sorunu' açıklaması

        Kripto para borsası Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını belirterek, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 01:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Binance'den 'güvenlik sorunu' açıklaması

        Binance tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimlerin farkında olduğu kaydedildi.

        Konunun aktif olarak araştırıldığı bildirilen açıklamada, "Kullanıcı fonları tamamen güvende." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, güvenlik ekiplerinin ilgili tüm bilgileri ivedilikle incelediği vurgulanarak, doğrulanmış bilgilere ulaşıldığında güncellemelerin resmi kanallar üzerinden paylaşılacağı aktarıldı.

        Kullanıcıların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, resmi olmayan bağlantılara, mesajlara veya hesap bilgilerini talep eden isteklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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        BİNANCE'İN KURUCUSU SİBER SALDIRI OLASILIĞINA İŞARET ETTİ

        Öte yandan "CZ" olarak bilinen Binance'in Kurucu Ortağı ve Eski Üst Yöneticisi (CEO) Changpeng Zhao da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirtti.

        "Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi görünüyor." ifadesini kullanan CZ, Tether'in yaklaşık 971 milyon dolar ve Circle'ın yaklaşık 823 milyon dolar tutarındaki varlığı hızla dondurmasını takdir ettiğini kaydetti.

        CZ, "Artık Binance'i yönetmiyorum ancak bir hissedar olarak tüm kullanıcı fonlarının eksiksiz şekilde karşılanmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Binance
        #kripto para
        #siber saldırı
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