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        PFDK derbide çıkan olayların cezalarını açıkladı!

        PFDK, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar için kararları açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç, Fenerbahçe'den Archie Brown'a ise 3 maç ceza verildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        PFDK derbinin faturasını açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'den Archie Brown'a 3, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası verdi.

        Federasyonun açıklamasına göre kurul, sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile ​​​​​​​refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olması sebepleriyle 500'er, ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapması ve skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedenleriyle 280'er, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle de 560 olmak üzere toplamda 2 milyon 120 bin lira para cezası uyguladı.

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        Kurul, kavga eylemi nedeniyle Galatasaraylı oyuncu Abdülkerim Bardakcı'yı da 2 maç men ve 67 bin lira para cezasına çarptırdı.

        Ayrıca ev sahibi ekipten antrenör Serhat Doğan'a rakip takım oyuncusuna sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildi.

        Kurul, Fenerbahçe'ye ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350, saha olayları gerekçesiyle 560, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 87 bin 500 ve müsabakadan ihraç edilmiş futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı 280 olmak üzere toplamda 1 milyon 277 bin 500 lira para cezası kesti.

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