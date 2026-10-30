Doğuş Otomotiv, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, Volkswagen Binek Marka otomobillerinin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine ilişkin Volkswagen Grup şirketleriyle niyet mektubu imzalandığını bildirdi.

Açıklamada, iki taraf arasında gerçekleştirilecek yeni iş birliğiyle Türkiye pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulmasının, Türkiye otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

KAP açıklamasında, olası üretimin ne zaman başlayacağına veya üretim planının kapsamına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ ÜRETİCİSİ

Volkswagen Grubu, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 8,9 milyon araç üreterek üretim hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci otomotiv grubu oldu. Japon Toyota Grubu ise aynı dönemde yaklaşık 11,3 milyon araçla ilk sırada yer aldı.

Volkswagen Binek Otomobiller markası, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 4,7 milyon araç teslim etti. Marka, 12 ülkede 28 üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Volkswagen Grubu ise Volkswagen'in yanı sıra Audi, Porsche, Škoda, SEAT ve Lamborghini gibi markaları bünyesinde barındırıyor. Grup, Avrupa'nın yanı sıra Amerika, Asya ve Afrika'da da üretim faaliyetlerini sürdürüyor.