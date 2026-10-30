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        Haberler Dünyadan Celine Dion sahneye dönüş konserlerinden 125 milyon dolar kazandı

        Celine Dion sahneye dönüş konserlerinden 125 milyon dolar kazandı

        Tedavisi olmayan nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele eden ve altı yıldır uzak kaldığı sahnelere, Paris'te düzenlenen konser serisiyle dönen Celine Dion, 125 milyon dolarla büyük bir hasılat başarısı elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Dönüşü muhteşem oldu

        Hastalığı nedeniyle altı yıl sahnelerden uzak kalan Celine Dion'un, Paris'teki geri dönüş turnesi 125 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

        58 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, 'Katı Kişi Sendromu' hastalığı teşhisi nedeniyle 2023 turnesini iptal etmek zorunda kaldıktan sonra bu yıl sahneye döndü. Son gösterisi 'Celine Dion Paris' büyük bir başarıya imza attı.

        BİR GECEDE 7,8 MİLYON DOLAR

        Billboard'a göre sanatçı, eylül ve ekim aylarındaki 16 gösteride toplamda 125,5 milyon dolar gelir ve 539 bin bilet satışı elde etti.

        İkonik sanatçının Paris konserleri henüz en çok kazandıran gösteriler listesinde ilk 10'a girememiş olsa da, gecelik yaklaşık 7,8 milyon dolar gelir elde etti.

        KENDİ REKORUNU KIRDI

        Sanatçı, kalabalık sahne performanslarına yabancı değil. Daha önce 2003'ten 2019'a kadar Las Vegas'taki Caesars Palace'da bulunan The Colosseum'da iki ayrı dönem sahne almıştı. Bu mekandaki iki ayrı performansı, Boxscore tarihindeki en yüksek hasılatlı iki sahne performansı olma özelliğini taşıyor. Ancak Paris'teki hasılatı, Las Vegas'taki etkinliklerinden elde ettiği gelirin 10 katından fazla.

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        Dion'un konserlerine gelen seyirci sayısı da oldukça fazlaydı. Konser başına ortalama 33 bin 700 kişi Dion'u seyretti.

        MAYISTA DA KONSER VERECEK

        Bu başarılı konser serisi, Dion'un altı yıldan uzun bir süre sonra ilk kez büyük ölçekli gösterilerde sahne almaya dönüşünü işaret etti. Sahne kariyeri önce 2020'deki pandemi, daha sonra da 2022'deki nörolojik hastalık teşhisi nedeniyle sekteye uğramıştı. İlkbaharda Paris'e ikinci bir turne için geri dönmeye hazırlanan sanatçı, 8-29 Mayıs tarihleri ​​arasında 10 konser verecek.

        Dion, son konserinin ardından sosyal medyada, "Beni tekrar ağırladığın için teşekkür ederim Paris. Bu anları uzun süre saklayacağım" diye yazdı.

        HASTALIĞI ŞARKI SÖYLEMESİNİ ENGELLEMİŞTİ

        2022'de hastalığını kamuoyuna duyuran Dion, yeni ilaçlar, fizik tedavi, vokal terapi ve immünoterapi sayesinde durumunun iyiye gittiğini söylemişti. 'Katı Kişi Sendromu', istemsiz kas spazmları, yürüme ve hareket güçlüğünün yanı sıra ses tellerini ve şarkı söylemeyi de etkileyen, nadir görülen bir hastalık olarak tanımlanıyor.

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