Tedavisi olmayan hastalıkla mücadele eden Celine Dion sahneye döndü
Mücadele ettiği nadir görülen nörolojik hastalık nedeniyle altı yıldır sahnelerden uzak kalan Celine Dion, Paris'teki ilk konserinde gözyaşlarına boğuldu. Sanatçı, "Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim" diye seslendi
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun bir aradan sonra, Paris'te verdiği ilk konserinde sahnede gözyaşlarına boğuldu.
Dün akşam hınca hınç salona seslenen ve duygusal anlar yaşayan Dion, "Hepimizin bir arada olması harika" dedi.
Sanatçı ayrıca, “Bir söz vermiştim. Geri döneceğime ve tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım, sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben, sizin sevginiz sayesinde olduğum şeyim” ifadesini kullandı.
Dion, gösteriye 'On ne change pas' şarkısıyla başlarken ve ardından 'Destin'i seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.
Şarkıyı bitirdikten sonra gözyaşlarına boğulan sanatçı, izleyicilere "Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim" dedi.
"YÜKSEK RİSKLİ KONSER"
Sanatçının altı yıl sonraki performansına övgüler düzen yorumcular, sağlık durumuna atıfta bulunarak, gösterinin, şov dünyası tarihindeki en riskli geri dönüşlerden biri olduğunu vurguladı.
En son 2020'de Courage Tour kapsamında bir konser veren Dion, altı yıldır sahnelerden uzaktı. Sanatçı, 2022'de 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulmasının ardından planlanan 2022 Kuzey Amerika turnesine devam edemedi.
Katı Kişi Sendromu, vücudun hatalı bir şekilde sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan, şiddeti değişen kas sertliği ve ağrılı spazmlara neden olan nadir bir otoimmün nörolojik bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmuyor.
12 Eylül 2026 ile 29 Mayıs 2027 tarihleri arasında Paris'teki Plenitude Arena'da bir dizi konser vermesi planlanan şarkıcı, ilk konserinde dün akşam duygusal anlar yaşadı.
BİLETLER SAATLER İÇİNDE TÜKENDİ
Paris'teki performans, Dion'un arenada vereceği 26 konserden ilkiydi. Başlangıçta 10 olarak planlanan konser sayısı, biletlere olan yüksek talep nedeniyle artırıldı. Dion, sahneye dönüşünü ilk olarak 30 Mart'ta, doğum gününde duyurdu ve yaklaşık 1 milyon 170 bin adet olduğu tahmin edilen biletler, satışa çıktıktan sonraki birkaç saat içinde tükendi. 9 milyondan fazla Dion hayranının bilet almaya çalıştığı bildirildi.
OLİMPİYAT AÇILIŞINI YAPTI
Dion, kendisine hastalık teşhisi konulduktan sonra, gözlerden uzaklaştı ve o zamandan beri sadece üç kez kısa süreliğine sahne aldı. 2020'de Covid pandemisi sırasında sağlık çalışanları için düzenlenen bir yardım etkinliğinde sanal bir performans sergiledi, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreninde Édith Piaf'ın 'Hymne à l'amour' şarkısını seslendirdi. Aynı yılın sonlarında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde moda tasarımcısı Elie Saab'ın defilesinin sonunda sahneye çıktı.