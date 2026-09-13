Tedavisi olmayan hastalıkla mücadele eden Celine Dion sahneye döndü

Sanatçı ayrıca, “Bir söz vermiştim. Geri döneceğime ve tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım, sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben, sizin sevginiz sayesinde olduğum şeyim” ifadesini kullandı.