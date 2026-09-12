Yorgos Mazonakis'in ölümünde yapay zeka detayı

PLAZMAFEREZ NEDİR?

Plazmaferez, kanın sıvı kısmı olan plazmanın hücresel bileşenlerinden ayrıştırılarak, hastalık yapıcı antikorlar, toksinler ve anormal proteinlerden temizlenmesi işlemidir. Bu tedavi yöntemiyle, bağışıklık sistemine zarar veren elementler kandan uzaklaştırılarak vücudun doğal savunma mekanizmalarının yeniden sağlıklı çalışması amaçlanır. Genellikle otoimmün hastalıklarda, kan hastalıklarında ve MS gibi bazı nörolojik problemlerde bu işlem uygulanır.