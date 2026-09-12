Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yorgos Mazonakis'in ölümünde yapay zeka detayı

        Yorgos Mazonakis'in ölümünde yapay zeka detayı

        9 Eylül'de hayatını kaybeden Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in ölümüne ilişkin soruşturmada, iki doktorun yapay zekada 'bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine' dair arama yaptığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 16:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki bir sağlık merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, polis ekipleri iki doktorun yapay zeka aramalarına ulaştı.

        2

        YAPAY ZEKA ARAMALARINA ULAŞILDI

        Yunan basınındaki haberlere göre, soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, 'bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine' ilişkin yapay zeka aramaları ortaya çıktı.

        3

        İFADELERİNDE ÇELİŞKİLER BULUNDU

        Doktorların olayın gelişimine dair ifadelerinde çelişkiler olduğu ve Mazonakis'in merkeze geliş saatinin tanıkların beyanlarıyla uyuşmadığı belirlendi. Ayrıca şarkıcının plazmaferez koltuğunda çekilen bir fotoğrafının telefondan silindiği tespit edilerek, fotoğrafın çekilme ve silinme saatleri incelemeye alındı.

        4

        Merkezin randevu kayıtlarında Mazonakis'e ait bilgilerin silindiği iddiası da soruşturuluyor. Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde, merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığı belirlendi.

        5

        Soruşturmada, sağlık merkezindeki plazmaferez cihazının en az 45 dakika çalıştığının tespit edilmesi nedeniyle işlemin başlamış olabileceği değerlendirilirken, doktorlardan biri işlemin henüz başlamadığını savunmuştu.

        6

        BAKANLIK VE TABİPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve burada plazmaferez işlemi yapılmasına izin verilmediğini kaydetmişti. Atina Tabipler Birliği Başkanı Yorgos Patoulis ise merkezin plazmaferez cihazını kullanma yetkisinin bulunmadığını belirtmişti.

        7

        PLAZMAFEREZ NEDİR?

        Plazmaferez, kanın sıvı kısmı olan plazmanın hücresel bileşenlerinden ayrıştırılarak, hastalık yapıcı antikorlar, toksinler ve anormal proteinlerden temizlenmesi işlemidir. Bu tedavi yöntemiyle, bağışıklık sistemine zarar veren elementler kandan uzaklaştırılarak vücudun doğal savunma mekanizmalarının yeniden sağlıklı çalışması amaçlanır. Genellikle otoimmün hastalıklarda, kan hastalıklarında ve MS gibi bazı nörolojik problemlerde bu işlem uygulanır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yorgos Mazonakis
        #Plazmaferez
        #yunanistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        'Vanlı Kara Haydar'ın düğün altınları odunluktan çıktı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Trabzonspor seri peşinde!
        Trabzonspor seri peşinde!
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "İran'daki savaş çok yakında bitecek"
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Restoranlardan müzik telifine tek fiyat talebi
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        "Burada yok" denilen evde Nurcan asılı bulundu
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması
        Cem Yılmaz'dan 'baston' açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları