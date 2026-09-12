Yorgos Mazonakis'in ölümünde yapay zeka detayı
9 Eylül'de hayatını kaybeden Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in ölümüne ilişkin soruşturmada, iki doktorun yapay zekada 'bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine' dair arama yaptığı ortaya çıktı
Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki bir sağlık merkezinde fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, polis ekipleri iki doktorun yapay zeka aramalarına ulaştı.
YAPAY ZEKA ARAMALARINA ULAŞILDI
Yunan basınındaki haberlere göre, soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, 'bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine' ilişkin yapay zeka aramaları ortaya çıktı.
İFADELERİNDE ÇELİŞKİLER BULUNDU
Doktorların olayın gelişimine dair ifadelerinde çelişkiler olduğu ve Mazonakis'in merkeze geliş saatinin tanıkların beyanlarıyla uyuşmadığı belirlendi. Ayrıca şarkıcının plazmaferez koltuğunda çekilen bir fotoğrafının telefondan silindiği tespit edilerek, fotoğrafın çekilme ve silinme saatleri incelemeye alındı.
Merkezin randevu kayıtlarında Mazonakis'e ait bilgilerin silindiği iddiası da soruşturuluyor. Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde, merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığı belirlendi.
Soruşturmada, sağlık merkezindeki plazmaferez cihazının en az 45 dakika çalıştığının tespit edilmesi nedeniyle işlemin başlamış olabileceği değerlendirilirken, doktorlardan biri işlemin henüz başlamadığını savunmuştu.
BAKANLIK VE TABİPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve burada plazmaferez işlemi yapılmasına izin verilmediğini kaydetmişti. Atina Tabipler Birliği Başkanı Yorgos Patoulis ise merkezin plazmaferez cihazını kullanma yetkisinin bulunmadığını belirtmişti.
PLAZMAFEREZ NEDİR?
Plazmaferez, kanın sıvı kısmı olan plazmanın hücresel bileşenlerinden ayrıştırılarak, hastalık yapıcı antikorlar, toksinler ve anormal proteinlerden temizlenmesi işlemidir. Bu tedavi yöntemiyle, bağışıklık sistemine zarar veren elementler kandan uzaklaştırılarak vücudun doğal savunma mekanizmalarının yeniden sağlıklı çalışması amaçlanır. Genellikle otoimmün hastalıklarda, kan hastalıklarında ve MS gibi bazı nörolojik problemlerde bu işlem uygulanır.