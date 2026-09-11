Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Çetin Tekindor'dan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Tekindor'un bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Kan değerlerinin yüksek olduğu ve tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü öğrenilen 81 yaşındaki sanatçının sağlık durumu yakından takip ediliyor. Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle setlere henüz dönemeyen Tekindor'un rol aldığı 'Çirkin' dizisinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çirkin dizisinde Çetin Tekindor'un rolünü bir süreliğine Tamer Levent üstlenecek. Usta oyuncu Çetin Tekindor, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çekimlere kısa bir süre ara verecektir. Bu süreçte Tekindor’un canlandırdığı Ökkeş Karataş karakterine Tamer Levent hayat verecek. İyileşme sürecinin ardından yeniden sete dönmesi planlanan Çetin Tekindor, Ökkeş Karataş rolünü kaldığı yerden sürdürecektir.