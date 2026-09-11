Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.512,63 %0,83
        DOLAR 48,6049 %0,10
        EURO 56,4792 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.850,86 %1,69
        BITCOIN 78.715,00 %1,90
        FAİZ 39,81 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 101,32 %2,10
        GBP/TRY 65,7979 %0,07
        EUR/USD 1,1611 %-0,01
        BRENT PETROL 102,48 %-3,61
        ÇEYREK ALTIN 11.201,57 %1,70
        Haberler Ekonomi Emlak 15 soruda kiralık sosyal konut

        15 soruda kiralık sosyal konut

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilen soruları ve yanıtlarını "İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştıracak kiralık konut projemizle ilgili merak edilenleri yanıtladık. Kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılacak, süreç nasıl işleyecek?" mesajıyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 soruda kiralık sosyal konut

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Eylül’de başvuruların başlayacağını duyurduğu İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesi ev sahibi olmayan vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştıracak. Yüzyılın Konut Projesi ile İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1017 konut, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

        REKLAM

        KİRALAR 10 BİN TL’DEN BAŞLAYACAK

        Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin TL’den başlayacak., başvuruları 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak projeyle ilgili merak edilen soruları ve yanıtları sosyal medya hesabından paylaştı.

        HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

        Bakan Kurum’un paylaştığı bilgilere göre proje için ilçeler 4 grupta toplandı. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek. Yine 4 grupta vatandaşlara kontenjanlar tanındı. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

        REKLAM

        BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK

        Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Başvuru ücreti alınmayacak.

        Bakan Kurum’un paylaştığı sorular ve yanıtlar şöyle:

        15 SORUDA KİRALIK KONUT PROJESİ

        1-Kiralık konut projesinde kaç konut yapılacak?

        Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında, Ekim 2026’da ilk etapta 1071 adet konutun teslimi yapılacak olup toplamda 15 bin konut kiralanacak.

        2- İlk etapta hangi ilçede kaç konut kiralanacak?

        Konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

        REKLAM

        3- Hangi gruplara hangi büyüklükte evler tahsis edilecek?

        Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1 konut, İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1konut tahsis edilecek.

        4- Projeye başvuru şartları nelerdir?

        -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        -Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

        -Evli olmak.

        -En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak.

        -Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması,

        -Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olması,

        -Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100.000 TL üst sınırını aşmaması gerekiyor.

        REKLAM

        5- İstanbul dışındaki illerden başvuru yapılabilecek mi?

        Projeye sadece İstanbul ilinde ikamet eden vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

        6- İsteyen açıklanan ilçelerden herhangi birine başvuru yapabilecek mi? Bu ilçelerde ikamet ediyor olma koşulu var mı?

        İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler istediği ilçe için başvuru yapabilecek.

        7- Üzerinde tapu olanlar başvuru yapabilecek mi?

        Üzerinde konut tapusu olanlar başvuru yapamayacak.

        8- Daha önce ev alıp satanlar başvurabilecek mi?

        Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar başvuru yapamayacak.

        REKLAM

        9- Kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı?

        Evet, tahsis süresi içerisinde konut alınması durumunda konutun tahliye edilmesi gerekmektedir.

        10- Projede kaç tip ev yer alacak?

        Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri bulunmaktadır.

        11- Yıllık kira artışı olacak mı?

        Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.

        12- Kira ödemeleri ne zaman başlayacak?

        Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20’sinde ödenmeye başlanacak.

        REKLAM

        13- Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvurabilir mi?

        Hayır, başvuru yapamazlar.

        14-Başvurular nasıl, ne zaman yapılacak, başvurunun kabul edilip edilmediği nasıl öğrenilecek?

        Başvurular, e-Devlet üzerinden 14/09/2026 – 25/09/2026 tarihleri arasında alınacak. Yine vatandaşlarımız başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünde görebilecektir.

        15- 3 yıl sonra süreyi uzatabiliyor muyuz?

        Hayır, tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olup uzatılmayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kiralık sosyal konut
        #Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
        #Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor