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        Haberler Gündem 3. Sayfa 300 yıl hapis cezası istenen karı koca villada yakalandı!

        300 yıl hapis cezası istenen karı koca villada yakalandı!

        Adana'da, polis ekipleri 208 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 34 yaşındaki Ayten S. ile 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi 47 yaşındaki Asım S.'yi, saklandıkları villaya yapılan baskınla yakaladı. Ayten S. ile Asım S. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        300 yıl hapisle aranan karı koca villada yakalandı!

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan 208 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ayten S. (34) ile aynı suçtan 89 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi Asım S.’nin (47) yakalanması için çalışma başlattı.

        SAKLANDIKLARI VİLLA BELİRLENDİ

        Polis, haklarında ‘Karşılıksız çek düzenleme’ suçundan toplam 5 milyon 200 bin lira idari para cezası da bulunan firari hükümlü çiftin, Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi’ndeki bir villada saklandığını tespit etti.

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        KARI KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari çifti gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayten S. ile Asım S. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.

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