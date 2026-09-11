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        Haberler Dünyadan Prenses Diana'nın ünlü "intikam elbisesi" açık artırmaya çıkıyor

        Prenses Diana'nın ünlü "intikam elbisesi" açık artırmaya çıkıyor

        Kral Charles'ın, henüz prens ünvanı taşıdığı 1994 yılında, şimdiki eşi Camilla Parker-Bowles ile ilişkisini kamuoyuna itiraf etmesinden saatler sonra, Prenses Diana "intikam elbisesi"yle bir davete katılmıştı. Moda tarihine geçen ünlü elbise, ikinci kez açık artırmada alıcısını bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        'İntikam elbisesi' açık artırmada

        Dünyanın en ünlü siyah elbisesi açık artırmaya çıkıyor. Prenses Diana'nın ikonik "intikam elbisesi" olarak adlandırılan, Haziran 1994'te Vanity Fair partisinde giydiği elbise, ikinci kez müzayedede satılıyor.

        Elbise, 9 Aralık'ta New York'taki Sotheby's adlı müzayede evinde tek başına satışa sunulacak. Elbisenin tahmini fiyatı 150 bin ila 300 bin dolar arasında olacak. Elbise daha önce Temmuz 1997'de yaklaşık 53 bin dolara açık artırmada satılmıştı.

        Christina Stambolian imzalı ipek elbisenin, omuzları açıkta bırakan kalp şeklinde bir yakası ve vücuda oturan, drapeli, minik kuyruklu bir eteği var. 1997'de hayatını kaybeden Prenses Diana, elbiseyi 1994 yılında, o zaman prens ünvanlı olan ayrı yaşadığı eşi Charles'ın, Camilla Parker Bowles ile olan ilişkisini itiraf ettiği belgeselin yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra giymişti.

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        "İNTİKAM SOĞUK SERVİS EDİLİR, AMA BU SICAK SERVİS EDİLDİ"

        Prenses, şık görünümünü inci kolye, kırmızı oje, siyah çorapla tamamlamış ve kendinden emin bir tavırla Vanity Fair dergisinin partisinde kameraların karşısına çıkmıştı.

        Eski Vanity Fair Genel Yayın Yönetmeni Graydon Carter, o günü şu sözlerle anlatmıştı:

        "Hiçbirimizin Charles'ın evliliklerindeki sorunları kamuoyuna açıklayacağından haberi yoktu. Diana geldiğinde, inanılmaz derecede güzel göründüğünü düşündük. Ertesi gün gazeteleri okuyunca 'intikam elbisesi' giydiğini öğrendik. Spy dergisinden eski meslektaşım Walter Monheit'in de söylemiş olabileceği gibi: 'İntikam soğuk servis edilir belki ama bu sıcak servis edildi!'”

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        SİYAH, KRALİYETİN YAS RENGİ

        Diana ve Charles, Aralık 1992'den beri ayrı yaşıyorlardı. Prenses, aslında bu özel kıyafeti ilişkilerinin sona ermesinden önce sipariş etmiş, üç yıl boyunca gardırobunda saklamış ve Charles'ın Camilla ile ilişki itirafı üzerine son anda Vanity Fair etkinliğinde giymeye karar vermişti.

        Prenses nadiren siyah giyerdi, çünkü kraliyet ailesi bu rengi genellikle sadece yas tutmak için kullanırdı. Diana'nın ayrıca daha önce diz üstü elbise giymesi de nadiren görülmüştü.

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        İTİRAFTAN SAATLER SONRA "İNTİKAM ELBİSESİ"Nİ GİYDİ

        Diana'nın aksesuarları bile bir hikaye anlatıyordu: İnci ve safir kolyesi, Kraliçe Anne'nin düğün hediyesi olarak verdiği bir broştan yapılmıştı. Ayrıca nişan hediyesi olarak verilen Collingwood inci damla küpelerini ve ikonik nişan yüzüğüyle uyumlu elmas ve safir bileziği de takıyordu.

        29 Haziran 1994'te gazeteci Jonathan Dimbleby'ye konuk olan Charles, Diana ile evliliklerinin onarılamaz biçimde çöktüğünü ve Camilla ile ilişki yaşadığını kamuoyuna resmen açıklamıştı. Medya ve kamuoyu, Diana'nın aynı gün zarif ve cesur duruşunun sembolü olarak kıyafetine "intikam elbisesi" adını vermişti. Bu ikonik kıyafet moda tarihinde de önemli bir yer edindi.

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        "EVLİLİĞİMİZDE ÜÇ KİŞİYDİK"

        Prenses Diana, 1995 yılında BBC'ye verdiği röportajda, "Evliliğimizde üç kişiydik, yani biraz kalabalıktı" ifadesiyle tarihe geçmişti. Gazeteci Martin Bashir'e konuşan Diana, bu sözüyle, eşi Charles'ın yıllardan beri vazgeçemediği eski sevgilisi ve günümüzde kraliçe ünvanını taşıyan Camilla Parker Bowles'u kastetmişti. Bu cümle, sadece bir aldatılmayı değil; balayından itibaren süregelen, kraliyet baskısıyla yürütülen ve içinde sürekli başka bir gölgenin hissedildiği mutsuz ve kalabalık evlilik ortamını gözler önüne sermişti.

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        1981 yılında evlenen Charles ve Diana ikilisi, 1996'da boşandı. Diana, 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Charles ve vazgeçemediği aşkı Camilla, 2005 yılında evlendi.

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        #Prenses Diana
        #açık artırma
        #müzayede
        #intikam elbisesi
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