'Aşk-ı Memnu'nun 'Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'den üzücü haber
'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Arsen Hanım' rolüyle de tanınan Gülsen Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili üzücü haber geldi. Film-San Vakfı, Tuncer'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu
Pek çok dizi ve filmde rol alan, 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Arsen Hanım' karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Gülsen Tuncer'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.
81 yaşındaki usta oyuncudan gelen üzücü haberi Film-San Vakfı duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" denildi.
Sanatçının beyninde tümör bulunduğu, konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği öne sürüldü.
Aynı zamanda seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen olan Gülsen Tuncer'e, mart ayında İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından "İFSAK Sinema Emek Ödülü" takdim edilmişti.