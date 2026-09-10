Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganlı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, İstanbul’da kiralık sosyal konut kampanyasına başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını açıklamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Trabzon’da Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni’nde yaptığı konuşmada projenin detayları hakkında bilgi verdi.

“AYLIK HANE GELİRİ 100 BİN LİRADAN AZ OLANLAR KAMPANYADAN FAYDALANABİLECEK”

Sosyal konut kiralarının bölge rayicin altında 10 bin TL’den başlayacağını belirten Bakan Kurum, İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1071 konutun, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacağını açıkladı. Bakan Kurum, “Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar bulunacak. Maltepe, Tuzla, Kartal Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy’de planladık. Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz. 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Burada başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul’da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da şartlarımızdan” dedi.

4 AYRI BÜYÜKLÜKTEKİ EVLER KİRALANACAK

Bakan Kurum kira fiyatlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: İlçelere göre kiralar ne kadar hepsini çıkardık, tüm rayiçleri arkadaşlarımız inceledi. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına da 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi, piyasa rayiçlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız. 1+1 konut için; 10 bin lira, 2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirledik. 3+1 konutlar için 15 bin lira 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Böyle rayicinin yarısından da az fiyatlarla bu konutlarda vatandalarımız oturuyor olacak.

EKİM AYINDA TESLİMATLAR BAŞLAYACAK

Projeye başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını belirten Bakan Kurum “Cumhurbaşkanımızla birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu Ekim ayı içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu adımımızla zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz. Alt gelir grubu vatandaşmızın konuta erişimini kolaylaştıracağız. Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, yuvaların huzurla dolduğu bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Bakan Kurum sosyal medya hesabından da kampanyaya ilişkin detayları paylaştı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.

DETAYLAR VE ŞARTLAR

İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında ilk etapta 1071 konut, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek. En yüksek kira tutarı 4+1 konutlar için 18 bin lira olacak.

REKLAM

İLK ETAPTA 1071 KONUT KİRALANACAK

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak.

4 BÖLGEDE KİRALIK EVLER TAHSİS EDİLECEK

Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı.

1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar

2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal

3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören

4. Grup: Arnavutköy

4 AYRI BÜYÜKLÜKTE EVLER KİRALANACAK

1+1 konut: 10.000 TL

2+1 konut: 12.000 TL

3+1 konut: 15.000-TL

4+1 konut: 18.000-TL’den başlayacak.

REKLAM

BAŞVURU ŞARTLARI

Vatandaşlık Şartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş Şartı: Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Evlilik Şartı: Evli olmak. (Başvuru dönemi sonu itibariyle 65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evlilik şartı aranmayacaktır.)

İkamet Şartı: İstanbul il sınırları içerisinde başvuru döneminin son günü itibarıyla en az bir yıldır Adres Kayıt Sisteminde kesintisiz ikamet ediyor ve Tarihçeli İkametgah Belgesi ile belgelendirebiliyor olmak,

EV SAHİBİ OLMAMAK GEREKİYOR

Mülkiyet ve/veya Hak Sahipliği Bulunmaması Şartı: Başvuru sahibi veya eşinin; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması gerekiyor

Gelir Şartı: Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı aranacak.

REKLAM

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.