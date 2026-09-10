Beşiktaş'ta rotasyon zamanı! İşte Erzurumspor maçı muhtemel 11'i...
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın akşam Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Erzurum'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Marsilya maçını da düşünerek kadroda rotasyon yapması bekleniyor. İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı muhtemel 11'i...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.
İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.
5. RANDEVU
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.
Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde go gördü.
ROTASYON BEKLENİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçını da düşünerek Erzurumspor karşısında kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.
Sağ bekte Murillo'yu dinlendirecek olan Italiano, formayı Talyan'a verecek. Sol bekte ise sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Ouattara oynayacak.
Orta sahada Salih'in yerine Ndidi, sağ kanatta ise Cerny'nin yerine Poku'nun görev yapması bekleniyor. İleri uçta da Vlahovic'in yerine Oh forma giyecek. Öte yandan yeni transfer Miretti'nin bu karşılaşmada ilk kez şans bulması bekleniyor.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Nübel, Taylan, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, Poku, Trossard, Oh