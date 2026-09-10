Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta rotasyon zamanı! İşte Erzurumspor maçı muhtemel 11'i...

        Beşiktaş'ta rotasyon zamanı! İşte Erzurumspor maçı muhtemel 11'i...

        Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın akşam Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Erzurum'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Marsilya maçını da düşünerek kadroda rotasyon yapması bekleniyor. İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 11:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        2

        Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

        3

        İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.

        4

        Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.

        5

        5. RANDEVU

        Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.

        Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

        6

        İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

        7

        Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi.

        Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde go gördü.

        8

        ROTASYON BEKLENİYOR

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçını da düşünerek Erzurumspor karşısında kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

        9

        Sağ bekte Murillo'yu dinlendirecek olan Italiano, formayı Talyan'a verecek. Sol bekte ise sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Ouattara oynayacak.

        10

        Orta sahada Salih'in yerine Ndidi, sağ kanatta ise Cerny'nin yerine Poku'nun görev yapması bekleniyor. İleri uçta da Vlahovic'in yerine Oh forma giyecek. Öte yandan yeni transfer Miretti'nin bu karşılaşmada ilk kez şans bulması bekleniyor.

        İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Nübel, Taylan, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, Poku, Trossard, Oh

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #Vincenzo Italiano
        #Beşiktaş-Erzurumspor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        DSÖ'den tütün raporu!
        DSÖ'den tütün raporu!
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor