Beşiktaş'ta rotasyon zamanı! İşte Erzurumspor maçı muhtemel 11'i...

Orta sahada Salih'in yerine Ndidi, sağ kanatta ise Cerny'nin yerine Poku'nun görev yapması bekleniyor. İleri uçta da Vlahovic'in yerine Oh forma giyecek. Öte yandan yeni transfer Miretti'nin bu karşılaşmada ilk kez şans bulması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Nübel, Taylan, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, Poku, Trossard, Oh