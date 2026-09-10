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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damda halı yıkama 2 kadının ölümü oldu!

        Damda halı yıkama 2 kadının ölümü oldu!

        Gaziantep'te, bir evin damında halı yıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 41 yaşındaki Necla Değirmenci ve 34 yaşındaki Aysel Balta, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 08:35 Güncelleme:
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        Damda halı yıkama 2 kadının ölümü oldu!

        Gaziantep'te olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

        İKİ KADIN DA AĞIR YARALANDI

        Akıma kapılan 2 kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATA TUTUNAMADILAR

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, kaldırdıkları Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ile Aysel Balta'nın cenazeleri Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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