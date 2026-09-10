Gaziantep'te olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

İKİ KADIN DA AĞIR YARALANDI

Akıma kapılan 2 kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATA TUTUNAMADILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, kaldırdıkları Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ile Aysel Balta'nın cenazeleri Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.