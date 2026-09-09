Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması: Çok korktuk
Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren eski sevgilisi Cem Yılmaz hakkında konuştu. Ünlü komedyeni aradığını söyleyen Samyeli, "Bizi çok korkuttu" dedi
Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlandı. Göğüs ve sırtında şiddetli ağrı hisseden Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Yılmaz, hastanede iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edildi.
Defne Samyeli, önceki akşam bir davette görüntülendi. Ünlü isim, 2019 yılında yollarını ayırdığı Cem Yılmaz hakkında konuştu.
Samyeli, eski sevgilisiyle sağlık durumu hakkında konuşup konuşmadığı sorusunu yanıtladı.
Samyeli, "Konuştum, elbette konuştum" diyerek, Yılmaz ile görüştüğünü söyledi. Ünlü isim, yaşadığı endişeyi ise, "Yakın çevremizde de kötü haberler alıyoruz. Cem için de çok üzüldük, çok korktuk" sözleriyle dile getirdi.