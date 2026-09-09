Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması: Çok korktuk

Samyeli, "Konuştum, elbette konuştum" diyerek, Yılmaz ile görüştüğünü söyledi. Ünlü isim, yaşadığı endişeyi ise, "Yakın çevremizde de kötü haberler alıyoruz. Cem için de çok üzüldük, çok korktuk" sözleriyle dile getirdi.