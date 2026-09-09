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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan AfD'nin eyalet seçimindeki zaferine ilişkin: "Çok büyük bir başarı"

        ABD Başkanı Trump'tan AfD'nin eyalet seçimindeki zaferine ilişkin: "Çok büyük bir başarı"

        ABD Başkanı Trump, Almanya'da AfD'nin eyalet seçimindeki zaferinin "çok büyük bir başarı" olduğunu söyledi. Trump, "Nihayet, Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti

        ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen seçimlerde Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) elde ettiği zaferin "çok büyük bir başarı" olduğunu bildirdi.

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        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen seçimlerde AfD'nin elde ettiği başarıyı övdü.

        Saksonya-Anhalt eyaletinde, "Almanya'daki popülist parti" olarak nitelediği AfD'nin "çok büyük bir başarıya imza attığını" belirten Trump, "Nihayet, Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar." ifadesini kullandı.

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        Trump, AfD'nin yükselişte olduğunu ve Almanya'nın söz konusu göçmen politikalarına "daha fazla tahammül etmeyeceğini" belirtti.

        Saksonya-Anhalt seçimlerini AfD kazandı

        Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen Eyalet Meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edemedi.

        CDU, 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu. Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış Partisi de (BSW) yüzde 5,3 oy alarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

        Alman medyasında yer alan haberlere göre BSW dışındaki tüm partiler, aşırı sağcı AfD ile hükümet kurmayı reddediyor. Buna göre eyalette BSW'nin, AfD'yi dışarıdan desteklediği bir hükümet kurulabileceği yorumları yapılıyor.

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        #almanya
        #Donald Trump
        #haberler
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