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        Haberler Magazin Nebahat Çehre 80'ler akımına gönderme: Biz içinden geldik

        Nebahat Çehre 80'ler akımına gönderme: Biz içinden geldik

        Usta oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medyada viral olan 1980'ler akımına kendi pozlarıyla dahil oldu. Çehre, "Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor" diyerek, 80'li yıllardaki fotoğrafını paylaştı. Çehre'nin ardından Zafer Ergin ve Nilgün Belgün gibi isimlerden de fotoğraflar geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 19:31 Güncelleme:
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        80'ler akımına gönderme: Biz içinden geldik

        Yapay zeka uygulamaları ile günümüz fotoğraflarını 1980'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürme akımı sosyal medyada hızla yayıldı. Bu akıma ünlüler de katıldı. Televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları, fotoğraflarını yapay zeka ile o dönemin modasına şekillendirdi.

        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı Haberi Görüntüle

        82 yaşındaki Nebahat Çehre, sosyal medyada viral olan 80'ler akımına kendi fotoğrafıyla dahil oldu.

        Yapay zeka yerine kendisinin 1980'lerde çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan Nebahat Çehre, şu notu düştü: Bazı akımlar sonradan gelmiyor, insan zaten içinden geçmiş oluyor. 80'ler akımına ben de katılayım dedim… Ama küçük bir farkla: Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçekten 80’ler. 'Büklüm Büklüm' günlerinden… Filtre yok, AI yok; bolca 80’ler ihtişamı var.

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        Usta oyuncu Zafer Ergin de Nebahat Çehre'nin ardından eski bir fotoğrafını yayımladı.

        84 yaşındaki Ergin, "Yapay değil gerçek bir 80’ler fotoğrafı koyalım. 80’ler… Sözün kıymetli, dostluğun gerçek, hayatın daha sade olduğu yıllardı" ifadelerine yer verdi.

        Ünlü oyuncu Nilgün Belgün de nostalji yolculuğu yaptı.

        Belgün paylaştığı bu fotoğrafına, "Gerçek 80'ler:) Filtrelerin olmadığı yıllar :)" notunu düştü.

        Cem Davran da yer verdiği bu fotoğrafına, "1982. Poza bak... Yapay zeka değil desem..." mesajını ekledi.

        Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı da akıma uydu.

        Arzu Sabancı, oğlu Hacı Sabancı ile yer aldığı kareye "Vatka, saça takılan mandal, perma saçlar" notunu düştü.

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        #Nebahat Çehre
        #980
        #sosyal medya
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