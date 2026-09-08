Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.123,38 %-0,20
        DOLAR 48,4600 %0,06
        EURO 56,3529 %0,05
        GRAM ALTIN 6.855,05 %-0,07
        BITCOIN 78.423,00 %-1,01
        FAİZ 39,68 %0,28
        GÜMÜŞ GRAM 103,00 %-0,03
        GBP/TRY 65,7302 %0,14
        EUR/USD 1,1619 %-0,03
        BRENT PETROL 96,15 %0,38
        ÇEYREK ALTIN 11.199,07 %-0,15
        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden Kampanyası paylaşımı

        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden Kampanyası paylaşımı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Siz istediniz, Yarısı Bizden'i 1 yıl daha uzattık. Yeni süre 31 Aralık 2027. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 15:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yarısı Bizden Kampanyası'nın 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bakan Kurum, "Siz istediniz, Yarısı Bizden'i 1 yıl daha uzattık. Yeni süre, 31 Aralık 2027. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

        Kampanya kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 435 bin 683 bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı bilgisini paylaşan Kurum, 108 bin 881 bağımsız bölümün ise dönüşümünün tamamlandığını bildirdi.

        REKLAM

        Kurum, bu yıl sonuna kadar 500 binden fazla konutun ise kampanya kapsamına alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Yarısı Bizden Kampanyası

        İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira da tahliye desteği olmak üzere 1 milyon 875 bin lira destek veriliyor.

        Aynı koşullarda hak sahibinin bir dükkanı veya iş yeri için 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma desteği sağlanırken, hak sahibinin diğer her bir dükkanı için 875 bin lira da kredi imkanı sunuluyor.

        REKLAM

        Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
        #yarısı bizden kampanyası
        #kentsel dönüşüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Lüks araçtan sopayla inmişti... Kâbusu yaşadı!
        Lüks araçtan sopayla inmişti... Kâbusu yaşadı!
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı