'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için düzenlenen cenaze törenine ilişkin, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." dedi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda Keçeli, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasının, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirdiğine işaret eden Keçeli, bunun bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verdiğini vurguladı.

Keçeli, Balkanlar'ın ihtiyacının, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesi olduğunu belirterek, başta Srebrenitsa Soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları saygıyla andığını ve yakınlarının acılarını paylaştığını kaydetti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze töreninde üst düzey Sırp yetkililerin yer almasına tepki gösterdi.

Costa ve von der Leyen, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından eş zamanlı olarak aynı mesajı paylaştı.

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Mladic'in gömülmesine ilişkin görüntüleri "şoke edici" olarak nitelendiren iki AB lideri, onun soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan hüküm giymiş bir savaş suçlusu olduğunu hatırlattı.

Costa ve von der Leyen, cenazede "resmi desteğe işaret eden unsurların" bulunmasının ve üst düzey Sırp yetkililerin törene katılmasının "derinden üzücü" olduğunu belirtti.

Paylaşımda, bu durumun Avrupa'nın yakın tarihinin karanlık bir dönemiyle yüzleşmedeki başarısızlığı gösterdiği ve Sırbistan'ın AB üyelik sürecinin temelini oluşturan değerlerle bağdaşmadığı vurgulandı.

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İki lider, eski Yugoslavya'daki savaşlarda işlenen suçların tüm mağdurları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.