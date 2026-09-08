Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.097,39 %-0,38
        DOLAR 48,4601 %0,06
        EURO 56,3274 %0,00
        GRAM ALTIN 6.843,97 %-0,23
        BITCOIN 78.750,00 %-0,60
        FAİZ 39,57 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,77 %-0,26
        GBP/TRY 65,6105 %-0,04
        EUR/USD 1,1614 %-0,08
        BRENT PETROL 96,66 %0,91
        ÇEYREK ALTIN 11.189,21 %-0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrasya Tüneli'nde yeni rekor

        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük araç geçiş rekorunun 94 bin 489 araç ile yenilendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1


        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nde günlük araç geçiş rekorunun yenilendiğini açıklad

        2

        Bakan Uraloğlu, “Avrasya Tüneli’nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi” dedi.

        3

        Avrasya Tüneli’nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024 tarihinde kaydedildiğini belirten Uraloğlu, “13 Haziran 2024’te kaydedilen 94 bin 459 araçlık bir önceki rekor, 94 bin 489 araçla aşıldı” ifadelerini kullandı

        4

        Bakan Uraloğlu, tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olduğuna dikkati çekti

        5

        Bakan Uraloğlu “5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul’da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme - Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor” ifadesini kullandı.

        6
        7
        8
        9
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avrasya Tüneli
        #Avrasya Tüneli araç sayısı
        #Tünel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 şüpheli gözaltında... Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandırdı!
        19 şüpheli gözaltında... Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandırdı!
        Üsküdar Belediyesi'nde 2. turda Cumhur İttifakı 22, CHP 20 oy aldı
        Üsküdar Belediyesi'nde 2. turda Cumhur İttifakı 22, CHP 20 oy aldı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        4 şehir, 4 operasyon: 137 kişiye adli işlem
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Atlas Çağlayan davasında karar bekleniyor!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı