1980'ler akımına ünlüler de kapıldı
Yapay zeka uygulamaları ile günümüz fotoğraflarını 1980'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürme akımı sosyal medyada hızla yayıldı. Bu akıma ünlüler de katıldı. Televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları, fotoğraflarını yapay zeka ile o dönemin modasına şekillendirdi
Giriş: 08 Eylül 2026 - 08:07 Güncelleme:
1
Özcan Deniz - Samar Dadgar
2
Ebru Gündeş
3
Ece Bayrak - Burak Çelik
4
Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses
5
Nükhet Duru
6
Şebnem Bozoklu
7
Yasemin Kay Allen - Erdal Kaya
8
Buse Varol - Alişan
9
Melek Mosso - Jose Miguel Gonzalez Iglesias
10
Ahu Yağtu - Bora Cengiz
11
Özge Borak
12
Ege Kökenli - Lior Ahituv
13
Selen Soyder
14
Beste Kökdemir - Fazlı Erdinç Çatak
15
Tan Taşçı
16
Keremcem - Sena Seçen
17
Berfu Yenenler - Eser Yenenler
18
Gülben Ergen
19
Merve Özbey - Kenan Koçak
20
Ecem Erkek
21
Ufuk Beydemir
22
Bengü
23
Tolga Güleç
24
Mustafa Mert Koç
25
Fulya Zenginer - Küntay Tarık Evren
26
Nurdan Beşen Büyükak - İbrahim Büyükak
27
Sevim Emre