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        Haberler Magazin 1980'ler akımına ünlüler de kapıldı

        1980'ler akımına ünlüler de kapıldı

        Yapay zeka uygulamaları ile günümüz fotoğraflarını 1980'li yıllarda çekilmiş gibi dönüştürme akımı sosyal medyada hızla yayıldı. Bu akıma ünlüler de katıldı. Televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları, fotoğraflarını yapay zeka ile o dönemin modasına şekillendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 08:07 Güncelleme:
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        1

        Özcan Deniz - Samar Dadgar

        2

        Ebru Gündeş

        3

        Ece Bayrak - Burak Çelik

        4

        Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses

        5

        Nükhet Duru

        6

        Şebnem Bozoklu

        7

        Yasemin Kay Allen - Erdal Kaya

        8

        Buse Varol - Alişan

        9

        Melek Mosso - Jose Miguel Gonzalez Iglesias

        10

        Ahu Yağtu - Bora Cengiz

        11

        Özge Borak

        12

        Ege Kökenli - Lior Ahituv

        13

        Selen Soyder

        14

        Beste Kökdemir - Fazlı Erdinç Çatak

        15

        Tan Taşçı

        16

        Keremcem - Sena Seçen

        17

        Berfu Yenenler - Eser Yenenler

        18

        Gülben Ergen

        19

        Merve Özbey - Kenan Koçak

        20

        Ecem Erkek

        21

        Ufuk Beydemir

        22

        Bengü

        23

        Tolga Güleç

        24

        Mustafa Mert Koç

        25

        Fulya Zenginer - Küntay Tarık Evren

        26

        Nurdan Beşen Büyükak - İbrahim Büyükak

        27

        Sevim Emre

        28

        Yasemin Yürük

        29

        Müge Boz - Caner Erdeniz

        30

        Biran Damla Yılmaz

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