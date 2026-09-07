Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Şampiyonluk oranları güncellendi!

        Şampiyonluk oranları güncellendi!

        Trendyol Süper Lig'de ilk 4. hafta geride kalırken, bu süre zarfında sürpriz sonuçlar da ortaya çıktı. Galatasaray 10 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş 9 puanla ikinci, Trabzonspor 7 puanla dördüncü ve Fenerbahçe ise 6 puanla yedinci basamakta bulunuyor. Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 16:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KONYASPOR - 700

        2

        ERZURUMSPOR FK - 700

        3

        SAMSUNSPOR - 500

        4

        EYÜPSPOR - 500

        5

        GÖZTEPE - 300

        6

        GAZİANTEP FK - 300

        7

        ÇAYKUR RİZESPOR - 200

        8

        KOCAELİSPOR - 200

        9

        KASIMPAŞA - 200

        10

        GENÇLERBİRLİĞİ - 200

        11

        ÇORUM FK - 200

        12

        BAŞAKŞEHİR - 200

        13

        ALANYASPOR - 200

        14

        AMED SPORTİF FAALİYETLER - 150

        15

        TRABZONSPOR - 8.60

        16

        BEŞİKTAŞ - 8.60

        17

        FENERBAHÇE - 2.23

        18

        GALATASARAY - 1.95

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Kitle sandı, sarımsak çıktı!
        Kitle sandı, sarımsak çıktı!
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Yeni rolünü anlattı
        Yeni rolünü anlattı
        Mimar Italiano
        Mimar Italiano
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları