Şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de ilk 4. hafta geride kalırken, bu süre zarfında sürpriz sonuçlar da ortaya çıktı. Galatasaray 10 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş 9 puanla ikinci, Trabzonspor 7 puanla dördüncü ve Fenerbahçe ise 6 puanla yedinci basamakta bulunuyor. Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 07 Eylül 2026 - 16:28 Güncelleme:
1
KONYASPOR - 700
2
ERZURUMSPOR FK - 700
3
SAMSUNSPOR - 500
4
EYÜPSPOR - 500
5
GÖZTEPE - 300
6
GAZİANTEP FK - 300
7
ÇAYKUR RİZESPOR - 200
8
KOCAELİSPOR - 200
9
KASIMPAŞA - 200
10
GENÇLERBİRLİĞİ - 200
11
ÇORUM FK - 200
12
BAŞAKŞEHİR - 200
13
ALANYASPOR - 200
14
AMED SPORTİF FAALİYETLER - 150
15
TRABZONSPOR - 8.60