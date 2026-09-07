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        Haberler Gündem Politika AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheli hakkında 5'inci dalga operasyon başlatıldığını açıkladı. Soruşturmada 4,3 milyar lira bağış toplandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği ve 29 şirket ile 7 şahıs şirketine 1,75 milyar liranın üzerinde transfer yapıldığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP soruşturmasında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheliye yönelik 5’inci dalga operasyon başlatıldığını açıkladı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneğine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 5'inci dalga operasyonun başlatıldığını, 53 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiğini bildirdi.

        Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, depremlerde yaşanan acıların ve vatandaşların dayanışma duygusunun kişisel menfaate dönüştürülmesine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce 5. dalga operasyon başlatıldığını duyuran Gürlek, operasyonun İçişleri Bakanlığı müfettiş ve özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları, envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Soruşturmada elde edilen verilere dikkati çeken Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

        "6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi.

        29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi."

        Tüm tespitler doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bilgisini veren Gürlek, para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin de incelendiğini vurguladı.

        İzmit'teki depolarda depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiğinin belirlendiğini bildiren Gürlek, bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

        Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten adli makamlara ve emniyet mensuplarına teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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        #AHBAP
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