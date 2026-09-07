"Sınır ötesi kapan" sonuç verdi: 657 firari Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanması ve Türkiye’ye iadelerine yönelik trafik hız kazandı. Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere yürütülen diplomatik temaslar ve güvenlik iş birliği, rakamlara da yansıdı.

ŞÜPHELİLERDEN 162'Sİ ÖRGÜT LİDERİ YA DA ÜYESİ

2021 ile 2025 yıllarının ocak-ağustos dönemlerinde yurt dışından Türkiye’ye iade edilenlerin ortalaması 107’ydi. 2026’nın aynı döneminde ise bu sayı 657’ye çıktı. Türkiye’ye getirilen 657 kişinin 162’sinin organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu belirlendi.

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53 ÜLKE TARAFINDAN ARANAN 409 KİŞİ TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Sadece yurt dışındaki firariler değil. Türkiye’de saklanan yabancı suçlulara yönelik operasyonlar da sürüyor. Yabancı ülkelerin kırmızı bülten veya difüzyon kararıyla aradığı şüphelilere yönelik operasyonlarda 2026’nın ilk 8 ayında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi Türkiye’de yakalandı. Bu kişilerden 90’ının organize suç örgütü lideri ya da üyesi olduğu tespit edildi. Şüpheliler ilgili ülkelere gönderildi.

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ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN TOPLAM 3 BİN 852 KİŞİ BULUNUYOR

Türkiye’nin aradığı firariler için de uluslararası seviyede çalışmalar sürüyor. 2026’nın ilk 8 ayında 860 kişi hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı. Türkiye tarafından kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aranan toplam 3 bin 852 kişi bulunuyor. Bu kişilerin bin 400’ü asayiş, 718’i kaçakçılık ve organize suçlar, 898’i narkotik, 836’sı ise terör suçları kapsamında aranıyor.

İADE SÜREÇLERİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN TEMASLAR ARTIRILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan’a gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra üçlü mekanizma toplantılarıyla da iade süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik temaslar artırıldı. Yurt dışına kaçan firarilerin yakalanarak Türkiye’ye getirilmesine yönelik süreçlere yoğunlaşıldı.