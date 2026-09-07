Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Pompeiopolis’te 105 metrekarelik mozaik ortaya çıkarıldı

        Pompeiopolis’te 105 metrekarelik mozaik ortaya çıkarıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin açığa çıkarıldığını açıkladı. Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını belirten Ersoy, 2026 yılı çalışmalarında M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde devam eden kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

        Pompeiopolis’te Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a uzanan yeni izlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Bakan Ersoy, bazilikanın orta nefindeki çalışmalarda önemli buluntulara ulaşıldığını açıkladı.

        Ersoy, “M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardık.” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığına dikkati çeken Ersoy, “Kazılarımız sürüyor” dedi.

        2026 yılı çalışmalarında bir önemli buluntuya daha ulaşıldığını açıklayan Bakan Ersoy, M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

        Bazilikanın ilk inşa evresinin de MS 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiğini belirten Ersoy, kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihini daha bütüncül biçimde ortaya koymayı sürdürdüklerini ifade etti.

        REKLAM

        Bakan Ersoy, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        BAZİLİKA ROMA’DAN GEÇ ANTİK ÇAĞ’A UZANAN DÖNÜŞÜMÜ ORTAYA KOYUYOR

        Paphlagonia Bölgesi’nin Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki önemli merkezlerinden ve eyalet başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti’nde, kazılarına ilk kez 2025 yılında başlanan Bazilika’daki çalışmalar 2026 yılında da devam ediyor.

        Yapının mimari özellikleri, stratigrafik veriler ve kazılarda ele geçen buluntular birlikte değerlendirildiğinde Bazilika’nın ilk inşa evresinin M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık M.S. 150–160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Yapının sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor.

        REKLAM

        2026 yılı kazılarında yapının Pastoforion bölümünde bulunan Eros başı da M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor. Buluntu, Pompeiopolis’in Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki sanatsal ve kültürel ortamına ilişkin yeni veriler sunuyor.

        Pompeiopolis’in M.S. 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması, kentin Geç Antik Çağ’daki dini ve idari önemini ortaya koyuyor. Bazilikadaki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri de yapının sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreci ve piskoposluk merkezi olarak önem kazandığı dönemle ilişkili olduğunu gösteriyor.

        REKLAM

        105 METREKARELİK MOZAİK ALANI ORTAYA ÇIKARILDI

        Antik kentteki 2026 yılı çalışmalarında özellikle Bazilika’nın orta nefinde gerçekleştirilen kazılarda M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, farklı geometrik desenlerden oluşan ve oldukça iyi korunmuş zemin mozaikleri açığa çıkarıldı. Mevcut durumda yaklaşık 105 metrekarelik alan gün yüzüne çıkarılmış durumda.

        Ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon çalışmaları tamamlanarak mevcut durumlarının korunmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Ancak orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı henüz açığa çıkarılmadı. Mozaiklerin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazılar sürüyor.

        REKLAM

        Pompeiopolis Bazilikası’ndaki çalışmalar, yapının Roma İmparatorluk Dönemi’nden Geç Antik Çağ’a kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler, Eros başı, Geç Antik Çağ’a ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, Bazilika’nın Pompeiopolis’in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor.

        Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pompeiopolis
        #Eros başı
        #105 metrekarelik mozaik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Sosyal konut yatırımı katlanacak
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Silivri'deki arama çalışmalarında son durum
        Silivri'deki arama çalışmalarında son durum
        Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı!
        Darp edilen kadını kurtarmak isterken bıçaklandı!
        Nike'ta 18 yıl sonra bir ilk
        Nike'ta 18 yıl sonra bir ilk
        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Kabine saat: 15.30'da toplanacak... İşte masadaki başlıklar
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Filenin Sultanları Avrupa basınında!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Almanya'da AfD depremi
        Almanya'da AfD depremi
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş
        Kastamonu'da 105 metrekarelik keşif! Çok iyi korunmuş
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        "İran İsrail'e saldırmaktan kaçınıyor"
        "İran İsrail'e saldırmaktan kaçınıyor"
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        Serhat Kılıç'ın son görüntüleri
        Serhat Kılıç'ın son görüntüleri
        Otomotivde yeni savaş alanı
        Otomotivde yeni savaş alanı
        2027 bütçesi belli oldu
        2027 bütçesi belli oldu
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"