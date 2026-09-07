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        Haberler Gündem Güvenlik Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!

        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!

        SON DAKİKA | Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 08:35 Güncelleme:
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        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı!

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