Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Ünlü isimler de bu tarihi günün sevincini sosyal medyada paylaştı
Giriş: 07 Eylül 2026 - 09:11 Güncelleme:
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İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Ünlü isimler de Filenin Sultanları'nın şampiyonluk sevincini sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.
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Birce Akalay
3
Ahu Yağtu-Bora Cengiz
4
Mustafa Mert Koç
5
Burcu Kara-Fırat Parlak
6
Buse Terim-Fatih Terim
7
Ahsen Eroğlu
8
Erdem Şanlı-Demirhan Demircioğlu
9
Tarkan
10
Aras Bulut İynemli
11
Melek Baykal
12
Yüsra Geyik
13
Demet Akalın
14
Çağla Şıkel
15
Erol Evgin
16
Oğuzhan Koç
17
Hasan Can Kaya
18
Burcu Biricik