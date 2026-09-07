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        Haberler Magazin Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik

        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik

        Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Ünlü isimler de bu tarihi günün sevincini sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 09:11 Güncelleme:
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        1

        İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Ünlü isimler de Filenin Sultanları'nın şampiyonluk sevincini sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

        2

        Birce Akalay

        3

        Ahu Yağtu-Bora Cengiz

        4

        Mustafa Mert Koç

        5

        Burcu Kara-Fırat Parlak

        6

        Buse Terim-Fatih Terim

        7

        Ahsen Eroğlu

        8

        Erdem Şanlı-Demirhan Demircioğlu

        9

        Tarkan

        10

        Aras Bulut İynemli

        11

        Melek Baykal

        12

        Yüsra Geyik

        13

        Demet Akalın

        14

        Çağla Şıkel

        15

        Erol Evgin

        16

        Oğuzhan Koç

        17

        Hasan Can Kaya

        18

        Burcu Biricik

        19

        Demet Özdemir

        20

        Nurgül Yeşilçay

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