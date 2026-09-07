7-13 Eylül haftalık burç yorumları

Bu hafta gökyüzünde ilişkiler, iletişim ve yeni başlangıçlar ön planda. 10 Eylül'de Venüs'ün Akrep burcuna geçmesiyle duygular derinleşirken, ilişkilerde tutku ve güven arayışı artıyor.

Aynı gün Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle iletişimde uzlaşma, denge ve karşılıklı anlayış önem kazanacak.

Yine 10 Eylül'de Uranüs retrosu başlıyor ve Şubat 2027'ye kadar devam ediyor. Hayatımızda beklenmedik değişimler yaratan konuları yeniden değerlendireceğimiz bir dönem başlıyor.

Haftanın en önemli gökyüzü olayı ise 11 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay. Düzen kurmak, hayatımızı toparlamak, iş ve günlük rutinlerimizi yeniden yapılandırmak için yeni bir sayfa açabiliriz. Peki 7-13 Eylül haftasında 12 burcu neler bekliyor?

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Sevgili Koçlar, ilişkilerde güven ve bağlılık öne çıkıyor. Ortak para ve maddi konularda yeni gelişmeler var.

Sevgili Boğalar, ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. Açık iletişim, yaşanan sorunların çözümünü kolaylaştırıyor.

Sevgili İkizler burçları, iş ve günlük yaşamda yeni bir düzen öne çıkıyor. Çalışma ortamında beklenmedik gelişmeler var.

Sevgili Yengeçler, aşk hayatında hareketli bir dönem başlıyor. Yeni bir ilişki ya da mevcut ilişkide daha derin bir bağ gündemde.

Sevgili Aslanlar, ev ve aile hayatında önemli kararlar var. Yaşam alanında değişiklik yapma isteği güçleniyor.

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Sevgili Başaklar, Yeniay burcunuzda gerçekleşiyor. Yeni bir karar ve hayatınızda yepyeni bir sayfa öne çıkıyor.

Sevgili Teraziler, Merkür burcunuza geçiyor. İletişim gücünüz artarken, önemli görüşmeler ve kararlar gündemde.

Sevgili Akrepler, Venüs burcunuza geçiyor. Aşkta çekim ve duygusal yoğunluk artarken, ne istediğiniz daha da netleşiyor.

Sevgili Yaylar, bu hafta biraz içe dönme ihtiyacı var. Geçmişten kalan bir konu kapanırken yeni bir döneme hazırlık başlıyor.

Sevgili Oğlaklar, sosyal çevreniz ve gelecek hedefleriniz hareketleniyor. Yeni insanlar ve önemli bağlantılar gündeme geliyor.

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Sevgili Kovalar, kariyer alanında yeni bir sayfa açılıyor. Uranüs retrosu, iş hayatındaki beklenmedik gelişmeleri yeniden düşünmeyi getirebilir.

Sevgili Balıklar, ilişkiler ve ortaklıklar ön planda. Geleceğe dair önemli bir karar ve netleşme süreci başlıyor.