Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

4 KENT İÇİN "SARI" ALARM UYARISI

MGM tarafından Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu ve taşkın ile sele karşı dikkatli olunması istendi.

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SICAKLIK 4-6 DERECE AZALIYOR

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde, 4 ilâ 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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ANKARA: 27, Az bulutlu ve açık

İSTANBUL: 28, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

BURSA: 30, Az bulutlu

ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu

KIRKLARELİ: 28, Az bulutlu

DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

UŞAK: 29, Az bulutlu ve açık

ADANA: 39, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 32, Az bulutlu

HATAY: 34, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

KONYA: 28, Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

BOLU: 25, Parçalı bulutlu

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DÜZCE: 26, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 25, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 26, Parçalı bulutlu

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 24, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor

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RİZE: 23, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu

ARDAHAN: 24, Parçalı bulutlu ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA: 30, Parçalı bulutlu

VAN: 25, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 35, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 35, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 34, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu