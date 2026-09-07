4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
MGM'den alınan son bilgilere göre; bugün Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, 4 kent için "sarı" alarm vererek uyarıda bulundu. Akdeniz'de sıcaklıklar 39-40 dereceyi bulurken yurdun iç ve kuzey kesimlerinde termometre 4-6 derece düşecek. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
4 KENT İÇİN "SARI" ALARM UYARISI
MGM tarafından Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu ve taşkın ile sele karşı dikkatli olunması istendi.
SICAKLIK 4-6 DERECE AZALIYOR
Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde, 4 ilâ 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 27, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 28, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık
BURSA: 30, Az bulutlu
ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu
KIRKLARELİ: 28, Az bulutlu
DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık
UŞAK: 29, Az bulutlu ve açık
ADANA: 39, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 32, Az bulutlu
HATAY: 34, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık
KONYA: 28, Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık
BOLU: 25, Parçalı bulutlu
DÜZCE: 26, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 26, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 24, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 23, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu
ARDAHAN: 24, Parçalı bulutlu ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA: 30, Parçalı bulutlu
VAN: 25, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 35, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 35, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 34, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu