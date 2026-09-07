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        Haberler Gündem Hava Durumu 4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...

        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...

        MGM'den alınan son bilgilere göre; bugün Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji, 4 kent için "sarı" alarm vererek uyarıda bulundu. Akdeniz'de sıcaklıklar 39-40 dereceyi bulurken yurdun iç ve kuzey kesimlerinde termometre 4-6 derece düşecek. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 06:59 Güncelleme:
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        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        4 KENT İÇİN "SARI" ALARM UYARISI

        MGM tarafından Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu ve taşkın ile sele karşı dikkatli olunması istendi.

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        SICAKLIK 4-6 DERECE AZALIYOR

        Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde, 4 ilâ 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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        ANKARA: 27, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 28, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 30, Az bulutlu

        ÇANAKKALE: 30, Az bulutlu

        KIRKLARELİ: 28, Az bulutlu

        DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

        UŞAK: 29, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 39, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 32, Az bulutlu

        HATAY: 34, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 28, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 27, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 25, Parçalı bulutlu

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        DÜZCE: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 26, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 24, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor

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        RİZE: 23, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        ARDAHAN: 24, Parçalı bulutlu ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        MALATYA: 30, Parçalı bulutlu

        VAN: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 35, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 35, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 34, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu

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