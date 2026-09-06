Filenin Sultanları'dan tarihi zafer sonrası açıklamalar: Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Filenin Sultanları, tarihi zaferle ilgili duygularını paylaştı.

İşte Sultanlar'ın açıklamaları:

EDA ERDEM: TÜRK KADINININ NELER BAŞARABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK

"Vallahi ne söyleyebilirim! Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. Tekrar, 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu!"

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"Cumhuriyet'in bize açtığı yolda, Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul! Herkese teşekkür ederim."

DERYA CEBECİOĞLU: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

"Gerçekten tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İstanbul'da seyircimizin önünde Avrupa şampiyonu olduk. Çok mutluyum, takım arkadaşlarımı çok seviyorum, gurur duyuyorum. Bu tarz maçların motivasyonu, ekstra odaklanmaya ihtiyaç yok, Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Çok mutlu ve gururluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum."

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SALİHA ŞAHİN: SEYİRCİMİZİM DESTEĞİYLE HEP BİRLİKTE KAZANDIK!

"Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Yazı 2 kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç olacaktı, inişli çıkışlı olmasına şaşırmadık. Taktiğe bağlı kaldık, taktiğe bağlı kalarak maçı kendi lehimize çevirdik. Sadece savunmada değil, blokta, atakta iyi olan bir takım. Zor olacağını biliyorduk ve taktiğe bağlı kaldık. Çok istedik, seyircimizin desteğiyle hep birlikte kazandık."

🇹🇷 Saliha Şahin: İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz. Herkesi çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için, yazı iki kupayla tamamladığımız için çok mutluyuz gerçekten. Zaten çok zor bir maç… pic.twitter.com/8Dsm22zO1e — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2026

PELİN ÇELİK (Voleybol Takımı Menajeri): BU BASKININ ALTINDA KİMSE DAYANAMAZDI!

"Korku filmi... Her şey var, oluyor mu, olmuyor mu, kaybettiğimiz setler, kazandığımız setler... Asla oyunu bırakmadık! Herkesin eline sağlık. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Düştüğümüz anlarda bizi yukarıda tuttular. Bu baskının altında kimse dayanamazdı!" diye konuştu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, çok hak ettik, çok kutlayacağız! Bu takım Avrupa Şampiyonu ve sonuna kadar hak etti! Süper bir takım bu, herkesi ve her şeyiyle süper bir takım!"

HANDE BALADIN: ÖLÜM GİBİ BİR ŞEYDİ

"Çok mutlu ve gururluyuz. Özellikle bu başarıyı İstanbul'da yaşadığımız için. Maç için, ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi. Son topa kadar inancımızı hiç kaybetmedik. Buradaki destek ve atmosfer inanılmazdı. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutluyum. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok büyük bir emek var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bir zorluğun altından daha kalktık, bu şekilde devam edeceğiz. Final maçı olduğu için, ne kadar zor olsa da, bu tarz sakatlıkları unutmaya çalıştım. Sağlık ekibi de elinden geleni yaptı, bir şekilde oynadık. (Gülerek)" sözlerini sarf etti. Onu aslında daha demin idrak (Olimpiyat kotası) edebildik. O kafamızdan çıkmıştı. Çok mutluyuz. Her turnuvada şampiyonluk için oynuyoruz. Şimdi Olimpiyat kotası aldık. Onu burada halletmek iyi oldu. Çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

ZEHRA GÜNEŞ: ALTIN MADALYA EN BÜYÜK HAYALİMDİ

"Gerçekten maça dair hiçbir şey hatırlamıyorum. (Gülerek) İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu. İtalya çok iyi bir takım ama biz de çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Herkes kendi üzerine düşeni çok iyi yaptı. Herkes sorumluluk aldı. Herkesle gurur duyuyorum. Uzun bir serüvendi, 4-5 aylık bir serüvendi. İlk günden bu yana herkes elinden geleni verdi. Altın madalya en büyük hayalimdi. İstanbul'da, üst üste ikinci kez şampiyon olmak hayalimdi. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Çok büyük bir emek ve ter var bunun arkasında. Gerçekten bizim için çok onur verici."

"Böyle maçlarda baskı ve stres çok fazla oluyor. Bu kadar antrenman ve fedakarlığı bunun için yapıyoruz. Galiba bunu seviyoruz. Bizi destekleyen, harika atmosferi sağlayan taraftarımıza teşekkür ederiz. Bunu hep diyeceğim, onlarsız çok zor olurdu. Herkese çok teşekkür ediyorum, onları çok seviyoruz. Daha kimse idrak edemiyor (Olimpiyat kotası) durumu, 1-2 güne ihtiyacımız olacak. Şimdi Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat hedefimiz var. Bence bu takım hepsini başaracak. Gözlerim ışıl ışık, çalışarak o günleri bekleyeceğim."

GİZEM ÖRGE: EVİMİZDE İSTİKLAL MARŞI OKUMAK HAYALİMDİ

"Ben bu maçı anlatamam, biz ne yaşadık bilmiyorum, ülkeye ne yaşattık bilmiyorum! Herkesle gurur duyuyorum! Çok büyük bir iş başardık. Uzun bir yazdı, sakatlıklar oldu ama yüreğimizi ortaya koyduk. Seyircimize teşekkür ediyorum. Evimizde İstiklal Marşı okumak hayalimdi. 4. setten sonra film koptu bende, ondan sonra ne yaşadık biz! Kupayı aldığımız için çok mutluyum. Bu takımın başardıklarıyla gurur duyuyorum. Alnımız ak başımız dik!"