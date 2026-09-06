İzmir’e 100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı

Son 20 yılda dijital dünyanın omurgası sessiz ama köklü bir dönüşüm geçirdi. Bir zamanlar yalnızca büyük şirketlerin kendi sunucu odalarında sakladığı veriler, bugün bulut bilişim sayesinde anlık erişilebilir, ölçeklenebilir ve küresel ölçekte işlenebilir hale geldi. Veri merkezleri ise bu dönüşümün görünmez kaleleri oldu; basit depolama alanlarından, yapay zeka modellerini besleyen, milyarlarca işlemi saniyeler içinde analiz eden, yüksek güvenlikli ve kesintisiz çalışan stratejik altyapılara evrildi. Özellikle üretken yapay zeka, büyük veri analizi ve gerçek zamanlı uygulamaların yükselişiyle birlikte, modern veri merkezleri artık sadece “veri tutan yerler” değil, ekonomilerin rekabet gücünü belirleyen dijital güç merkezlerine dönüştü. Türkiye de bu küresel yarışta geride kalmamak için kendi dijital kalelerini inşa etmeye devam ediyor. İşte bu stratejik yolculuğun en önemli duraklarından biri, Ege’nin kalbinde hayata geçti.

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Ülkenin veri işleme kapasitesini güçlendirecek, bulut altyapısını ve veri egemenliğini destekleyecek stratejik bir yatırım, Ege’nin kalbinde hayata geçti. Vodafone Türkiye ile dünyanın önde gelen dijital altyapı sağlayıcılarından DAMAC Digital’in yüzde 50-yüzde 50 ortaklığıyla kurulan İzmir Veri Merkezi’nin ilk fazı, 4 Eylül 2026 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, DAMAC Digital Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma’an Manna ile kamu ve iş dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiği açılış, yalnızca bir tesisin devreye alınmasından öte, Türkiye’nin teknoloji altyapısındaki yeni bir dönemin simgesi haline geldi. Gaziemir’deki stratejik konumu, yüksek güvenlik standartları ve ölçeklenebilir mimarisiyle dikkat çeken merkez, işletmelerin artan veri ve yapay zeka ihtiyaçlarına kesintisiz çözüm sunmayı hedefliyor.

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BAKAN URALOĞLU: “TÜRKİYE’YE YENİ BİR DİJİTAL KALE KAZANDIRILDI”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada tesisin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Vodafone İzmir Veri Merkezi aslında Türkiye’ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır. Vodafone Türkiye ve DAMAC Digital’in yüzde 50-yüzde 50 ortaklığıyla hayata geçirilen bu tesis, Vodafone Türkiye’nin altıncı veri merkezi olarak şirketin kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyor. Yaklaşık 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkez; Gaziemir’deki konumuyla hem Ege Bölgesi’ndeki kurumsal müşterilere yakınlık hem de ulusal ve uluslararası bağlantı altyapılarına erişim avantajı sunacaktır. Colocation hizmetleriyle müşteriler kendi veri merkezi yatırımlarını yapmak yerine, kritik IT altyapılarını yüksek güvenlik ve süreklilik standartlarında barındırabilecek, 7/24 uzaktan operasyonel ve teknik destekle sahada bulunmadan da temel kontroller, müdahaleler ve bağlantı işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Bugün yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan ilk faz, çok daha büyük bir vizyonun başlangıcıdır.”

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“TÜRKİYE’NİN BULUT ALTYAPISI VE VERİ EGEMENLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin 20’nci yılını kutladığı bu dönemde gerçekleştirdikleri yatırımın anlamını şöyle anlattı:

“Vodafone olarak bu yıl Türkiye’deki 20’nci yılımızı kutluyoruz. Geride bıraktığımız 20 yılda ‘daha iyi bir gelecek için teknoloji’ vizyonuyla hareket ederek ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna yaklaşık 600 milyar TL’lik reel yatırım kazandırdık. 25 milyondan fazla mobil müşterimize, milyonlarca KOBİ’mize ve binlerce büyük kurumumuza hizmet verirken Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızı her zaman sürdürdük. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İzmir Veri Merkezi de bu inancın ve Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi. Yeni veri merkezimizin yalnızca Vodafone’un altyapısını değil, Türkiye’nin bulut altyapısını ve veri egemenliğini de güçlendireceğine, işletmelerimizin artan veri işleme ve yapay zeka ihtiyaçlarına yanıt vereceğine inanıyoruz.”

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“EGE’NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ”

DAMAC Digital Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma’an Manna ise ortaklığın gücüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ege Bölgesi’nin en büyük veri merkezi olan bu tesisi, Türkiye’nin dijital geleceği açısından son derece stratejik görüyoruz. Uluslararası kalite standartlarındaki bu tesisin geliştirilmesi sürecinde, DAMAC Digital’in dünyanın farklı bölgelerinde veri merkezlerinin geliştirilmesi konusunda sahip olduğu deneyim ile Vodafone Türkiye’nin yerel deneyimi ve güçlü teknoloji yetkinlikleri birbirini tamamladı. Birlikte dijital geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek ve Türkiye’nin bölgede bir teknoloji merkezi olarak büyümesini destekleyecek güçlü bir altyapı kurduk.”

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4 MW’LIK KAPASİTE 20 MW’A ÇIKARILACAK

İlk fazı yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan İzmir Veri Merkezi, 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde 650’den fazla kabinetle faaliyet gösterecek. Uluslararası Tier III standartlarına uygun yüksek güvenlikli altyapıya ve yapay zeka iş yüklerini destekleyen ölçeklenebilir bir mimariye sahip olan merkez, başlangıçta 4 MW kapasiteyle hizmet verecek. DAMAC Digital ile uzun vadeli ortaklık kapsamında toplam yatırım tutarının yaklaşık 300 milyon dolara, kapasitenin de 20 MW’a çıkarılması hedefleniyor.

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Sismik izolatör uygulamasıyla inşa edilen tesis, deprem gibi doğal afetlere karşı daha yüksek koruma, uzun vadeli güvenlik ve hizmet sürekliliği sağlıyor. İşletmelerin verilerini güvenli biçimde saklayabilecekleri, yüksek hızla işleyebilecekleri ve yapay zeka odaklı çözümlerini kesintisiz çalıştırabilecekleri yeni merkez; bulut bilişim, bağlantı, yönetilen hizmetler ve siber güvenlik alanlarında kapsamlı hizmet sunacak. Yeni nesil GPU teknolojilerini destekleyen altyapısı sayesinde geleneksel yapay zeka uygulamalarının yanı sıra üretken yapay zeka modellerinin de güvenli ve ölçeklenebilir biçimde çalıştırılmasına imkan tanıyacak.

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VODAFONE’UN TÜRKİYE’DEKİ ALTINCI VERİ MERKEZİ

Vodafone, İzmir Veri Merkezi ile Türkiye’de hizmet veren veri merkezi sayısını altıya çıkardı. Coğrafi açıdan son derece stratejik bir konuma sahip olan İzmir’i, Türkiye ve Akdeniz’de bir veri merkezi hub’ı haline getirmeyi hedefleyen Vodafone Türkiye, farklı şehirlerdeki veri merkezleri üzerinden kurumsal müşterilerine bulut, bağlantı, yönetilen hizmetler ve siber güvenlik çözümleri de sunuyor. Vodafone altyapılarında her ay 100 petabaytın üzerinde veri işlenirken milyonlarca işlem, binlerce uygulama ve çok sayıda sinyal gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor.

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Yeni tesis, yalnızca bölgesel değil ulusal ölçekte de Türkiye’nin dijital rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Colocation modeliyle müşterilere kendi yatırım yükünü azaltma imkanı sunan merkez, 7/24 uzaktan destek ve yüksek süreklilik standartlarıyla iş dünyasının dönüşümüne katkı sağlamaya hazırlanıyor.