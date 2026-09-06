Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 40° Trabzon Kısmen Güneşli 27° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Parçalı bulutlu 35° Gaziantep Sağanak Yağış 34° Ağrı Kısmen Güneşli 27°

Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Fotoğraf: İHA