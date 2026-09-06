Sağanak uyarıları! Bu kentlerde gök gürültülü yağış bekleniyor!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..
Giriş: 06 Eylül 2026 - 08:59 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Fotoğraf: İHA
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