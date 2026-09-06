Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Sağanak uyarıları! Bu kentlerde gök gürültülü yağış bekleniyor!

        Sağanak uyarıları! Bu kentlerde gök gürültülü yağış bekleniyor!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 08:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sağanak uyarıları! Bu kentlerde gök gürültülü yağış bekleniyor!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 35°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 34°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 27°

        Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın da genellikle kuzey ve doğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

        Fotoğraf: İHA

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        Sağanak uyarıları! Bu kentlerde gök gürültülü yağış bekleniyor!
        Sağanak uyarıları! Bu kentlerde gök gürültülü yağış bekleniyor!
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        Alp Navruz'a uluslararası ödül
        Alp Navruz'a uluslararası ödül
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        "Aşk değil"
        "Aşk değil"
        "İki penaltı verilmedi!"
        "İki penaltı verilmedi!"
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler