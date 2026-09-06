Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası hakem tepkisi: İki penaltı verilmedi!

        Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası hakem tepkisi: İki penaltı verilmedi!

        Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarını sert şekilde eleştirdi. TFF ve MHK'ye tepki gösteren Yıldırım, "İki tane yine penaltı var, verilmedi. İyi oynamadık, kabul ediyoruz tamam ama hakem gördüğünü çalmalı. VAR da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının hiçbir işe yaramayanı çözüm değil ki. Dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz sonucu bu. İnce ince doğrama yapıyor. " dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 00:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İki penaltı verilmedi!"

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını sert şekilde eleştiren Aziz Yıldırım, iki penaltılarının verilmediğini söyleyerek TFF ve MHK'ye yüklendi.

        "İKİ PENALTI VERİLMEDİ"

        Geride kalan maçların ardından açıklamalarda bulunmadıklarının altını çizen Yıldırım, "Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi, 'Olur' dedik yenildik, sesimizi çıkarmadık. Konyaspor maçında hakem hataları oldu. Samsun'da Vedat'a yapılan hareket var. Ama yendik, yine de 'Herhalde bunlar düzelirler.' dedik. Bugün kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Ama 2 penaltı var. Birisi 5. dakikada Oğuz'la stoper mücadele ediyor, eliyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor. Kerem'in pozisyonunda çelme takıyor, yine vermiyor. Biz bunları atsak Beşiktaş belki yine atabilir o ayrı konu. İyi oynamadık kabul ediyoruz. Ama hakem gördüğünü çalmalı." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        VAR hakemlerinin oyuna müdahale etmediğini dile getiren Yıldırım, "VAR galiba uyuyor. Yabancı hakem geliyormuş, hiçbir işe yaramayan VAR getiriyorsanız bu bir çözüm değil. Bu hakemler yeteneksiz. Birileri oyuncak gibi arkadan kurmuyorsa, hepsi yeteneksiz. Bu şekilde Türk futbolu bir yere gitmez. Taraftarımızdan da özür diliyoruz, kusura bakmasınlar. Bizim takımımız iyi oynamadı ama takımın hakkını yediler. İnce ince doğradılar." açıklamasında bulundu.

        "4 HAFTADIR BÜTÜN TAKIMLAR ŞİKAYETÇİ"

        Hakemlere eleştirilerini sürdüren Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda rakip futbolcunun Kerem'e çelme taktığını yineledi.

        REKLAM

        Bu şartlar altında Türkiye'de futbol oynamanın zor olduğunu söyleyen Yıldırım, "Çözümü federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek. Biz çözümü söylersek iş çok başka noktalara gider. O da bu akşam söyleyeceğim sözler değil. Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, 'Hakem hata yaptı.' falan demem. Merkez Hakem Kurulu Başkanı bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye'de ligleri bir sene ertelesinler, hakem yetiştirsinler. Yetenek doğuştan olur, sonradan eğitimle olmaz. Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini siz devam ettiremezsiniz. Psikolojik olarak yıkılmış durumdadır. Ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Türk futboluna yazık. Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanırız. 4 haftadır bütün takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. Yabancı VAR hakemi çözüm değil. Kendileri çözüm üretecek. Federasyon olayın nerelere gittiğini görecek. Ben söyleyecek olsam söylerim, birkaç hafta sonra başka konuşurum. Gerekirse herkesin istifasını isteriz" diye konuştu.

        REKLAM

        Halil Umut Meler'in geçmişte MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan yumruk yediğini hatırlatan Yıldırım, "Dayak yiyen hakeme hakemliğini devam ettirirseniz olacağı bu. İnce ince doğruyor, verdiği faullere bakın. Verse penaltıları belki berabere bitiririz, iyi oynamadığımız halde belki kazanırız." şeklinde konuştu.

        "KADROMUZ İYİ, BİRAZ DAHA ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

        Zor şartlar altında göreve geldiklerini ve ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Yıldırım, "Bu mücadelemizin önüne geçmeye çalışırlarsa o zaman mücadele başka noktalara gider, onu da istemem." dedi.

        REKLAM

        Dört haftadır hakem hatası olduğunu savunan Yıldırım, "Önümüzdeki hafta bu düzelecek mi? Biz adalet istiyoruz, bizi korusunlar demiyoruz. Hakemler kendi istedikleri gibi idare ediyor. Bu böyle devam etmez. Herkes aklını başına alsın, hiçbir takımın hakkı yenmesin. Türk futbolunu kurtarmak için federasyon bu konuya eğilmeli ve çözüm üretmeli." açıklamasında bulundu.

        Fenerbahçe'nin kadro planlamasıyla ilgili de konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

        "Ayın 27'sinde mali kongre var, orada her şeyi anlatacağım. Önemli olan kadrodaki Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Stoper eksik diyorlar aldık. Mert Müldür diye bir oyuncumuz var, niye faydalanmıyoruz diyorlar. Gerekirse faydalanırız. 8 Şampiyonlar Ligi, 6 tane de derbi var. Bu kadro 14 maçı oynarsa başarılı olur mu, olur. Ondan sonraki maçlarda diğer oyuncuların oynaması şart ve başarı yakalamaları gerekiyor. 23 yaş altı oyuncu almaya çalıştık ama herkes kapıyı 50'den 60'tan açıyor. Kadromuz iyi, biraz daha çalışmamız lazım."

        REKLAM

        Son olarak UEFA Disiplin Kurulu tarafından ceza verilen Guendouzi'yle ilgili konuşan Yıldırım, "Arkadaşlar müracaat yaptı. Tahkime gidecek dosya. İnşallah orada ceza iner. Birisi kalktı zaten, Guendouzi'nin cezası da inşallah iner." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aziz yıldırım
        #fenerbahçe
        #Penaltı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        "İki penaltı verilmedi!"
        "İki penaltı verilmedi!"
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Talisca'dan Fenerbahçe'ye şok gönderme!
        Talisca'dan Fenerbahçe'ye şok gönderme!
        Beşiktaş'tan derbi paylaşımları!
        Beşiktaş'tan derbi paylaşımları!
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        "Final için çok heyecanlıyız"
        "Final için çok heyecanlıyız"
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler