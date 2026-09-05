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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!

        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde, tehlikeli ve yasak olduğuna dair tabelalara rağmen koşarak iskeledeki filenin üzerinden denize atlayan 39 yaşındaki Arif Erman sığ suda yaşamını yitirdi. Erman, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!

        Antalya'da acı olay, dün saat 15.00 sıralarında Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelde meydana geldi.

        YAKLAŞIP DENİZE BAKTI

        Arif Erman (39), tatil yaptığı otelde, işletmenin iskelesini çevreleyen koruma halatlarının yanına gelerek denize baktı.

        DERİNLİK SADECE 50 SANTİMDİ

        DHA'daki habere göre ardından Erman, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına rağmen koşarak derinliğin yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atladı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İskelede bulunan cankurtaran da denize atladı. Ağır yaralanan Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Evli ve 3 çocuk babası olan Arif Erman, memleketi Sapanca’da toprağa verilecek.
        Evli ve 3 çocuk babası olan Arif Erman, memleketi Sapanca’da toprağa verilecek.
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        YÜREK YAKAN OLAY KAMERADA

        Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arif Erman'ın bulunduğu iskelede önce suya atlayacağı yere baktığı, ardından geri geri giderek hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak iskelede bulunan koruma çitinin üzerinden denize atladığı görüldü.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

        Sapanca'nın Akçay Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman'ın memleketi Sapanca’da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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