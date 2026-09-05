Antalya'da acı olay, dün saat 15.00 sıralarında Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesindeki bir otelde meydana geldi.

YAKLAŞIP DENİZE BAKTI

Arif Erman (39), tatil yaptığı otelde, işletmenin iskelesini çevreleyen koruma halatlarının yanına gelerek denize baktı.

DERİNLİK SADECE 50 SANTİMDİ

DHA'daki habere göre ardından Erman, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına rağmen koşarak derinliğin yaklaşık 50 santim olduğu belirtilen denize balıklama atladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İskelede bulunan cankurtaran da denize atladı. Ağır yaralanan Erman, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Arif Erman, memleketi Sapanca’da toprağa verilecek.

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YÜREK YAKAN OLAY KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arif Erman'ın bulunduğu iskelede önce suya atlayacağı yere baktığı, ardından geri geri giderek hızlanma mesafesini ayarladığı ve koşarak iskelede bulunan koruma çitinin üzerinden denize atladığı görüldü.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Sapanca'nın Akçay Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman'ın memleketi Sapanca’da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.