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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi İşte dünyanın en iyi savunma şirketleri : 5 Türk şirketi ilk 100'ün içinde yer aldı

        İşte dünyanın en iyi savunma şirketleri : 5 Türk şirketi ilk 100'ün içinde yer aldı

        Defense News'in 2026 Top 100 listesi, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini 2025 yılı savunma gelirlerine göre sıraladı. Listede Türk savunma sanayisi şirketleri de dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        20. SAAB – İSVEÇ

        7 milyar 498 milyon

        2

        19. BOOZ ALLEN HAMILTON- ABD

        7 milyar 969 milyon

        3

        18. AMENTUM- ABD

        8 milyar 300 milyon dolar

        4

        17. CHINA STATE SHIPBUILDING CORPORATION (CSSC) – ÇİN

        10 milyar 207 milyon dolar

        5

        16. HANWHA- GÜNEY KORE

        10 milyar 438 milyon dolar

        6

        15. RHEINMETALL AG – ALMANYA

        11 milyar 213 milyon dolar

        7

        14. LEIDOS- ABD

        11 milyar 982 milyon dolar

        8

        13- HII- ABD

        12 milyar 301 milyon dolar

        9

        12. THALES- FRANSA

        13 milyar 808 milyon dolar

        10

        11. CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION (NORINCO) – ÇİN

        14 milyar 439 milyon dolar

        11

        10. AIRBUS – HOLLANDA/FRANSA

        15 milyar 124 milyon dolar

        12

        9. LEONARDO- İTALYA

        15 milyar 629 milyon dolar

        13

        8. L3HARRIS TECHNOLOGIES – ABD

        17 milyar 391 milyon dolar

        14

        7. AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA (AVIC) – ÇİN

        32 milyar 266 milyon dolar

        15

        6. THE BOEING COMPANY – ABD

        36 milyar 742 dolar

        16

        5. BAE SYSTEMS – İNGİLTERE

        36 milyar dolar

        17

        4. NORTHROP GRUMMAN – ABD

        37 milyar 37 milyon dolar

        18

        3. GENERAL DYNAMICS – ABD

        39 milyar 400 milyon dolar

        19

        2. RTX- ABD

        46 milyar dolar

        20

        1. LOCKHEED MARTIN - ABD

        72 milyar 137 milyon dolar

        21

        40. ASELSAN- TÜRKİYE

        4 milyar 464 milyon dolar

        22

        48. TUSAŞ- TÜRKİYE

        3 milyar 646 milyon dolar

        23

        53. ARCA SAVUNMA- TÜRKİYE

        3 milyar 4 milyon dolar

        24

        64. ROKETSAN – TÜRKİYE

        2 milyar 369 milyon dolar

        25

        81. MKE – TÜRKİYE

        1 milar 421 milyon dolar

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        #Roketsan
        #ASELSAN
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