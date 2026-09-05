İşte dünyanın en iyi savunma şirketleri : 5 Türk şirketi ilk 100'ün içinde yer aldı
Defense News'in 2026 Top 100 listesi, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini 2025 yılı savunma gelirlerine göre sıraladı. Listede Türk savunma sanayisi şirketleri de dikkat çekti
Giriş: 05 Eylül 2026 - 12:29 Güncelleme:
1
20. SAAB – İSVEÇ
7 milyar 498 milyon
2
19. BOOZ ALLEN HAMILTON- ABD
7 milyar 969 milyon
3
18. AMENTUM- ABD
8 milyar 300 milyon dolar
4
17. CHINA STATE SHIPBUILDING CORPORATION (CSSC) – ÇİN
10 milyar 207 milyon dolar
5
16. HANWHA- GÜNEY KORE
10 milyar 438 milyon dolar
6
15. RHEINMETALL AG – ALMANYA
11 milyar 213 milyon dolar
7
14. LEIDOS- ABD
11 milyar 982 milyon dolar
8
13- HII- ABD
12 milyar 301 milyon dolar
9
12. THALES- FRANSA
13 milyar 808 milyon dolar
10
11. CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION (NORINCO) – ÇİN
14 milyar 439 milyon dolar
11
10. AIRBUS – HOLLANDA/FRANSA
15 milyar 124 milyon dolar
12
9. LEONARDO- İTALYA
15 milyar 629 milyon dolar
13
8. L3HARRIS TECHNOLOGIES – ABD
17 milyar 391 milyon dolar
14
7. AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA (AVIC) – ÇİN
32 milyar 266 milyon dolar
15
6. THE BOEING COMPANY – ABD
36 milyar 742 dolar
16
5. BAE SYSTEMS – İNGİLTERE
36 milyar dolar
17
4. NORTHROP GRUMMAN – ABD
37 milyar 37 milyon dolar
18
3. GENERAL DYNAMICS – ABD
39 milyar 400 milyon dolar
19
2. RTX- ABD
46 milyar dolar
20
1. LOCKHEED MARTIN - ABD
72 milyar 137 milyon dolar
21
40. ASELSAN- TÜRKİYE
4 milyar 464 milyon dolar
22
48. TUSAŞ- TÜRKİYE
3 milyar 646 milyon dolar
23
53. ARCA SAVUNMA- TÜRKİYE
3 milyar 4 milyon dolar
24
64. ROKETSAN – TÜRKİYE
2 milyar 369 milyon dolar