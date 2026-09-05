"DÜNYAYI AYDINLATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"



Tuana Yılmaz, mayıs ayında 31'inci yaşına basan sevgilisine olan aşkını şu sözlerle ifade etmişti: Hayatımda olduğun için çok şanslıyım her şeyim. Dürüstlüğün, gerçekliğin, insanlığın, merhametin, sevginle dünyanın neresinde kiminle olursan ol aynı duruşunla, ucundan tanıdığın herkese tüm kalbinle yardımcı olmaya çalışmanla dünyayı aydınlattığın için teşekkür ederim. Yarım dünyamı tam yaptın, iyi ki doğdun, iyi ki varsın.