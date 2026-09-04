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        Haberler Magazin Cem Yılmaz: İstediğiniz her şeyi yaptım, sigarayı da bıraktım

        Cem Yılmaz: İstediğiniz her şeyi yaptım, sigarayı da bıraktım

        Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek ölümden dönen ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yılmaz, sevenlerine de tavsiyede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 13:57 Güncelleme:
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        "İstediğiniz her şeyi yaptım"

        Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmişti.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olan Yılmaz, tedavisinin ardından evine dönmüştü.

        Ünlü komedyen, zorlu günler sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Takipçilerine tavsiyede de bulunan Yılmaz, sigarayı bıraktığını duyurdu. Cem Yılmaz, "Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim. İstediğiniz her şeyi yaptım sıra toplumda. Bakalım toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende :) Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli" ifadelerine yer verdi.

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        Geçirdiği kalp krizi sonrası Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki 'Frank çizgisi' gündeme gelmişti.

        Yılmaz'ın kulak memesindeki 'Frank çizgisi'nin kalp damar hastalıkları arasında ilişki hakkında Habertürk'e konuşan Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, yapılan çalışmaların Frank çizgisi ile kalp-damar hastalıkları arasında ilişki bulduğunu söyleyerek, "Ancak Frank çizgisi olup da damarları tamamen normal olan insanlar da olabilir. Türkiye'nin kalp-damar hastalıkları karnesi kötü. Dolayısıyla 30'lu yaşları geçtikten sonra Frank çizgisi olsun olmasın toplum olarak tansiyonumuzu zaman zaman ölçtürmeli, kolesterolümüze, kan yağlarımıza, şekerimize baktırmalıyız" demişti.

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        Cem Yılmaz, basına yansıyan 'Frank çizgisi' haberlerinden ardından da esprili bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, kulak memesindeki çizginin gündem olmasını ise ti'ye aldı: Bariz bir böbrek yetmezliği... Kulağı yakınlaştırınca çıkıyor. Nasıl görmedim. Lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım… Hayatı yakınsayalım.

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        #cem yılmaz
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        #anjiyo
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