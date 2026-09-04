TÜİK açıkladı: Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Türkiye İstatistik Kurumu verileri, Türkiye'nin nüfus dağılımını farklı bir senaryoyla ortaya koydu. Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları büyük ölçüde değişecekti. Peki hangi ilin nüfusu ne kadar olurdu? İşte illerin ortaya çıkan yeni nüfus tablosu...
YALOVA: 131 bin 080
TUNCELİ: 256 bin 768
BİLECİK: 271 bin 776
BAYBURT: 288 bin 939
BARTIN: 344 bin 965
KİLİS: 351 bin 806
KARABÜK: 353 bin 343
IĞDIR: 366 bin 827
HAKKARİ: 369 bin 399
BURDUR: 378 bin 437
KARAMAN: 397 bin 223
UŞAK: 416 bin 821
DÜZCE: 439 bin 196
KIRKLARELİ: 441 bin 582
BOLU: 448 bin 482
ARTVİN: 450 bin 989
GÜMÜŞHANE: 458 bin 887
EDİRNE: 500 bin 733
KIRIKKALE: 542 bin 951
NEVŞEHİR: 546 bin 494
ARDAHAN: 553 bin 697
ÇANAKKALE: 555 bin 158
ISPARTA: 564 bin 561
TEKİRDAĞ: 566 bin 243
KIRŞEHİR: 585 bin 776
BİNGÖL: 595 bin 180
AKSARAY: 602 bin 971
ERZİNCAN: 643 bin 919
AMASYA: 655 bin 598
MUĞLA: 667 bin 264
NİĞDE: 678 bin 344
ÇANKIRI: 686 bin 967
KOCAELİ: 692 bin 930
OSMANİYE: 715 bin 300
SİNOP: 716 bin 440
KÜTAHYA: 735 bin 694
ZONGULDAK: 735 bin 830
ŞIRNAK: 745 bin 421
ESKİŞEHİR: 754 bin 969
RİZE: 782 bin 658
SİİRT: 870 bin 385
BATMAN: 888 bin 122
BİTLİS: 890 bin 517
ELAZIĞ: 942 bin 972
AYDIN: 943 bin 411
DENİZLİ: 979 bin 694
MUŞ: 1 milyon 15 bin 358
KARS: 1 milyon 16 bin 817
SAKARYA: 1 milyon 30 bin 639
KASTAMONU: 1 milyon 77 bin 670
GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815
AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259
ADIYAMAN: 1 milyon 220 bin 603
YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902
ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834
BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093
AĞRI: 1 milyon 283 bin 450
ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917
TOKAT: 1 milyon 399 bin 393
MERSİN: 1 milyon 409 bin 834
MANİSA: 1 milyon 423 bin 251
MALATYA: 1 milyon 423 bin 293
KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825
TRABZON: 1 milyon 586 bin 303
ORDU: 1 milyon 602 bin 426
KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566
VAN: 1 milyon 707 bin 753
MARDİN: 1 milyon 800 bin 184
GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380
ADANA: 1 milyon 830 bin 974
BURSA: 1 milyon 854 bin 212
HATAY: 1 milyon 895 bin 656
İZMİR: 1 milyon 943 bin 223
ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876
SİVAS: 1 milyon 988 bin 289
SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154
ANKARA: 2 milyon 75 bin 894
DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449