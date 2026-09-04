Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.967,17 %0,25
        DOLAR 48,4423 %0,18
        EURO 56,2787 %-0,16
        GRAM ALTIN 6.961,06 %0,16
        BITCOIN 81.038,00 %-0,53
        FAİZ 39,57 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 104,00 %-0,09
        GBP/TRY 65,5063 %-0,09
        EUR/USD 1,1617 %-0,08
        BRENT PETROL 94,19 %-0,50
        ÇEYREK ALTIN 11.381,34 %0,16
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK açıkladı: Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

        TÜİK açıkladı: Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

        Türkiye İstatistik Kurumu verileri, Türkiye'nin nüfus dağılımını farklı bir senaryoyla ortaya koydu. Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusları büyük ölçüde değişecekti. Peki hangi ilin nüfusu ne kadar olurdu? İşte illerin ortaya çıkan yeni nüfus tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 13:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        YALOVA: 131 bin 080

        2

        TUNCELİ: 256 bin 768

        3

        BİLECİK: 271 bin 776

        4

        BAYBURT: 288 bin 939

        5

        BARTIN: 344 bin 965

        6

        KİLİS: 351 bin 806

        7

        KARABÜK: 353 bin 343

        8

        IĞDIR: 366 bin 827

        9

        HAKKARİ: 369 bin 399

        10

        BURDUR: 378 bin 437

        11

        KARAMAN: 397 bin 223

        12

        UŞAK: 416 bin 821

        13

        DÜZCE: 439 bin 196

        14

        KIRKLARELİ: 441 bin 582

        15

        BOLU: 448 bin 482

        16

        ARTVİN: 450 bin 989

        17

        GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

        18

        EDİRNE: 500 bin 733

        19

        KIRIKKALE: 542 bin 951

        20

        NEVŞEHİR: 546 bin 494

        21

        ARDAHAN: 553 bin 697

        22

        ÇANAKKALE: 555 bin 158

        23

        ISPARTA: 564 bin 561

        24

        TEKİRDAĞ: 566 bin 243

        25

        KIRŞEHİR: 585 bin 776

        26

        BİNGÖL: 595 bin 180

        27

        AKSARAY: 602 bin 971

        28

        ERZİNCAN: 643 bin 919

        29

        AMASYA: 655 bin 598

        30

        MUĞLA: 667 bin 264

        31

        NİĞDE: 678 bin 344

        32

        ÇANKIRI: 686 bin 967

        33

        KOCAELİ: 692 bin 930

        34

        OSMANİYE: 715 bin 300

        35

        SİNOP: 716 bin 440

        36

        KÜTAHYA: 735 bin 694

        37

        ZONGULDAK: 735 bin 830

        38

        ŞIRNAK: 745 bin 421

        39

        ESKİŞEHİR: 754 bin 969

        40

        RİZE: 782 bin 658

        41

        SİİRT: 870 bin 385

        42

        BATMAN: 888 bin 122

        43

        BİTLİS: 890 bin 517

        44

        ELAZIĞ: 942 bin 972

        45

        AYDIN: 943 bin 411

        46

        DENİZLİ: 979 bin 694

        47

        MUŞ: 1 milyon 15 bin 358

        48

        KARS: 1 milyon 16 bin 817

        49

        SAKARYA: 1 milyon 30 bin 639

        50

        KASTAMONU: 1 milyon 77 bin 670

        51

        GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815

        52

        AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259

        53

        ADIYAMAN: 1 milyon 220 bin 603

        54

        YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902

        55

        ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834

        56

        BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093

        57

        AĞRI: 1 milyon 283 bin 450

        58

        ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917

        59

        TOKAT: 1 milyon 399 bin 393

        60

        MERSİN: 1 milyon 409 bin 834

        61

        MANİSA: 1 milyon 423 bin 251

        62

        MALATYA: 1 milyon 423 bin 293

        63

        KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825

        64

        TRABZON: 1 milyon 586 bin 303

        65

        ORDU: 1 milyon 602 bin 426

        66

        KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566

        67

        VAN: 1 milyon 707 bin 753

        68

        MARDİN: 1 milyon 800 bin 184

        69

        GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380

        70

        ADANA: 1 milyon 830 bin 974

        71

        BURSA: 1 milyon 854 bin 212

        72

        HATAY: 1 milyon 895 bin 656

        73

        İZMİR: 1 milyon 943 bin 223

        74

        ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876

        75

        SİVAS: 1 milyon 988 bin 289

        76

        SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154

        77

        ANKARA: 2 milyon 75 bin 894

        78

        DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449

        79

        İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870

        80

        KONYA: 2 milyon 702 bin 482

        81

        ŞANLIURFA: 3 milyon 205 bin 103

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #Memleket
        #şehir nüfusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Yaren'den hüzünlü veda
        Yaren'den hüzünlü veda