Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta kültür sanat takvimi yine dopdolu… Sinemada öne çıkan Fall 2: Ölümcül Tırmanış, Jax ve Luce’nin Tayland’daki Kwan-in Dağı’nda mahsur kalarak verdikleri hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Saldırı, çölde bir karavan parkında yaşayan eski bir ordu keskin nişancısı annenin, ailesini beklenmedik bir tehditten koruma mücadelesini konu alıyor.

Dondurmacı, ABD’nin küçük kasabası Bayleen Bay’de çocuklara dondurma ikram eden gizemli bir dondurmacının, masum görünen bu jestinin kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşmesiyle yaşanan korku dolu olayları beyazperdeye taşıyor. Oscar’ları toplayan 2016 yapımı Aşıklar Şehri ise yeniden vizyonda!

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Tiyatroda; kitapçının kapanmasıyla işsiz kalan Kenneth’in geçmişiyle yüzleşerek hayatını değiştirecek bir dönüşümün eşiğine gelmesini sahneye taşıyan Çok Küçük Bir İhtimalin Hikâyesi 8 Eylül’de Paribu Art’ta…

Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan’ın rol aldığı Ölü’n Bizi Ayırana Dek, boşanmaya karar veren bir çiftin, kutlama gecesinin ardından kendilerini bir cinayet gizeminin ortasında bulmasını konu alıyor. Eğlenceli ve sürprizlerle dolu oyun, 11 Eylül’de Sahne Dragos’ta izleyici karşısına çıkıyor.

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Müzik dünyasının farklı türlerinden isimler bu hafta İstanbul’da sahne alıyor. K-Pop dünyasının yeni nesil öncülerinden P1Harmony, K-Pop Festivali 3, kapsamında 5 Eylül 2026 tarihinde Life Park sahnesinde hayranlarını bekliyor.

Gypsy punk’ı dünya müzik sahnesine kazandıran Gogol Bordello, 5 Eylül’de JJ Arena Ataşehir’de! ⁣

USTASINDAN SONRA: Karşılaşmalar, Diyaloglar, Ayrışmalar, farklı kuşaklardan 22 sanatçının eserleri üzerinden usta-öğrenci ilişkisini, sanatsal etkilenme ve özgünleşme süreçlerini ele alıyor. Sergi, 7 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında Terakki Vakfı Sanat Galerisi’nde ücretsiz ziyaret edilebilir.

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Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.