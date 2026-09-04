Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, Mardin ve Manisa’da 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, 24 Nisan 2026’da kurulan Başkanlığın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını bildirdi.

ANKA'da yer alan habere göre; Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmalar sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.

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2022'DEN BERİ KAYIP OLAN ZEYNEP'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul’da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım’ın, kaybolmadan önce en son Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı’nın sorgulanmasının ardından, 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede cesedin Zeynep Yıldırım’a ait olduğu tespit edildi. Fethi Dağlı ise yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.

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14 YIL ÖNCEKİ CİNAYET YENİDEN ELE ALINDI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın’ın öldürülmesine ilişkin dosya, 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Dosya kapsamında beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular birlikte değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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MANİSA'DA 2016 YILINDA İŞLENEN CİNAYET AYDINLATILDI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu’nun cinayetine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ile suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Manisa, Bursa ve İstanbul’da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

"HİÇBİR FAILİ MEÇHULÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Gürlek, bugün aydınlatılan 3 faili meçhul cinayetle birlikte, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulduğu 24 Nisan 2026’dan bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını bildirdi.

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Dosyaların aydınlatılmasında görev yapan İstanbul, Mardin, Nusaybin ve Akhisar Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarına, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu’na teşekkür eden Gürlek, eski dosyalardaki delillerin teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanılarak yeniden inceleneceğini belirtti.

Gürlek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.