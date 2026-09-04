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        Haberler Dünyadan Filmi Venedik'te 13 dakika boyunca alkışlanan John Malkovich gözyaşlarını zor tuttu

        Filmi Venedik'te 13 dakika boyunca alkışlanan John Malkovich gözyaşlarını zor tuttu

        John Malkovich, Venedik Film Festivali'nde gösterilen 'Wild Horse Nine' filminin 13 dakika boyunca ayakta alkışlandığı anlarda çok duygulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Venedik, Cannes gibi film festivalleri, prömiyeri yapılan filmlerin ayakta alkışlanma süreleriyle haberlere konu oluyor. Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali'nde de şimdilik en uzun alkış süresi 13 dakika olarak not edildi.

        Martin McDonagh'ın 'Wild Horse Nine' filmi, bu yılki Venedik Film Festivali'nde en uzun süre ayakta alkışlanan yapımlardan biri oldu. Dünya prömiyerini İtalya şehrinde yapan film, 13 dakika boyunca alkış tufanıyla karşılandı ve Oscar yarışına hızlı bir giriş yaptı.

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        Filmde Sam Rockwell ile birlikte başrolleri paylaşan John Malkovick, alkışlar devam ederken duygulandı. Yönetmen McDonagh alkışlar arasında Rockwell ile birlikte kalabalığın arasına karışarak el sıkıştılar ve imza dağıttılar.

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        1973 yılında geçen 'Wild Horse Nine', Şili'de sosyalist başkan Salvador Allende'yi deviren askeri darbeden kısa bir süre önce Santiago'dan Paskalya Adası'na gönderilen iki CIA görevlisini (Malkovich ve Rockwell) konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Steve Buscemi, Tom Waits ve Posey de yer alıyor.

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        Filmin gösterimi sırasında da izleyicilerin filmi iki kez alkışladığı aktarıldı; birincisi Malkovich'in karakteri peynir hakkında uzun uzun konuştuğunda, ikincisi ise İtalya'nın Venedik şehrini ziyaret etme arzusunu dile getirdiğinde.

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        Palazzo del Cinema'daki Sala Grande tiyatrosuna girmeden önce McDonagh'a, oyuncu ve senarist sevgilisi Phoebe Waller-Bridge katıldı.

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        John Malkovich, 'Wild Horse Nine' filmindeki rolüyle şimdiden ödül adaylıkları için konuşulmaya başlandı. On yıllarca süren Hollywood kariyerinde 'Tehlikeli İlişkiler' ve 'Güneş İmparatorluğu' gibi filmlerde rol alan ve dikkatleri üzerine çeken Malkovich, iki kez Oscar Ödülü'ne aday gösterildi ancak hiç kazanamadı.

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        50 yıllık sinema kariyerinde yaklaşık 150 filme imza atan, şimdiden Oscar adaylığı için adı geçen 72 yaşındaki oyuncu, gala öncesi basına yaptığı açıklamada, oyunculuktan emekli olmaya dair fikirlerini belirtti.

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        "Yapmak istediklerime gelince, devam etmek istiyorum. Yani, hayatım boyunca sevdiğim şeyi yapıyorum ve yapmaya devam etmeyi planlıyorum" diyen Malkovich, "Emekli olmayı planlamıyorum, çünkü zamanı geldiğinde beni emekli edeceklerini düşünüyorum. Bu, işlerin doğal akışı gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

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        'Wild Horse Nine' filminin Venedik galası çok renkli geçti. Sinema ve gösteri dünyasından pek çok tanınmış isim kırmızı halı geçidine katıldı.

        İşte Venedik Film Festivali'nin ikinci gününden yansıyanlar...

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        Karen Ho ve Steve Buscemi

        11

        Sam Rockwell ve Leslie Bibb

        12

        Vittoria Ceretti

        13

        Anyma ve Stella Maxwell

        14

        Rupert Friend

        15

        Marina Ruy Barbosa

        16

        Mariana Di Girolamo

        17

        Kristina Romanova

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        #John Malkovich
        #Venedik Film Festivali
        #sinema
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