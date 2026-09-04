Venedik, Cannes gibi film festivalleri, prömiyeri yapılan filmlerin ayakta alkışlanma süreleriyle haberlere konu oluyor. Bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali'nde de şimdilik en uzun alkış süresi 13 dakika olarak not edildi.

Martin McDonagh'ın 'Wild Horse Nine' filmi, bu yılki Venedik Film Festivali'nde en uzun süre ayakta alkışlanan yapımlardan biri oldu. Dünya prömiyerini İtalya şehrinde yapan film, 13 dakika boyunca alkış tufanıyla karşılandı ve Oscar yarışına hızlı bir giriş yaptı.