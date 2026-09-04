Zeynep Yıldırım cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Fethi Dağlı’nın ağabeyi Yaşar Dağlı’nın da bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin filmleri aratmayan çalışmalarda 17 yaşındaki Zeynep’in, Fethi Dağlı ile nasıl karşılaştığı, Esenyurt’taki eve nasıl götürüldüğü ve öldürüldükten sonra cansız bedeninin nasıl gizlendiğine ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

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HASTANEDEN KAÇIP ESENYURT’A GİTTİ

Elde edilen bilgilere göre, anne ve babası ayrı olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım, ailevi sorunlardan dolayı Çocuk Esirgeme Yurdunda kalıyordu. Yurttan sık sık kaçtığı oluyordu.

Olay günü Taksim’de götürüldüğü hastaneden izinsiz şekilde ayrıldı. Hastaneden kaçan Zeynep ne eve, ne de yurda gitti. Esenyurt tarafına geçti. Aynı saatlerde Fethi Dağlı ile 3 arkadaşı Esenyurt’ta bir kahvehanede oturarak çay içiyorlardı.

SOKAKTA GÖRDÜ, PEŞİNE TAKILDI

İddiaya göre, Zeynep Yıldırım sokakta tek başına dolaşırken Fethi Dağlı genç kızı gördü. Kahvehaneden çıkan Dağlı, Zeynep’in peşine takıldı.

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Fethi Dağlı daha sonra Zeynep’i kandırarak kendisinin ve ağabeyi Yaşar Dağlı’nın birlikte yaşadığı Esenyurt’taki eve götürdü.

“KARDEŞİN EVE KIZ GÖTÜRDÜ”

Fethi Dağlı’nın, Zeynep ile eve gitmesinin ardından kahvehanede bulunan 3 kişinin yanına bu kez ağabeyi Yaşar Dağlı geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kahvehanedeki arkadaşları Yaşar Dağlı’ya, “Kardeşin eve kız götürdü” dedi.

Bunun üzerine Yaşar Dağlı da kahvehaneden ayrılarak kardeşiyle birlikte yaşadığı eve gitti.

İKİ KARDEŞ CİNAYETİ BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTI

Soruşturmadaki tespitlere göre, Zeynep kandırılarak eve cinsel amaçla götürüldü. Evde yaşanan tartışma sonrası Zeynep, koltuk üzerinde boğularak öldürüldü.

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Ardından cansız bedeni sarılarak salonun camından dışarı çıkarıldı. İki bina arasında bulunan boş kömürlüğe gömüldü.

İki kardeş de cinayeti işlemediklerini belirterek birbirlerini suçladı.

Ancak polis ekipleri, yapılan çalışmalarda cinayeti Fethi Dağlı’nın işlediği ihtimalinin üzerinde duruyor.

DNA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bulunan kemiklerin Zeynep Yıldırım’a ait olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi amacıyla anne Gülay Nuştır’dan kan örneği alındı.

Anneye ait kan örneği ile kazıda bulunan kemik parçalarından elde edilen DNA profilleri karşılaştırıldı.

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Yapılan DNA karşılaştırmasında eşleşme sağlandı.

Fethi Dağlı’nın gösterdiği yerde bulunan kemik parçalarının, 2022 yılında 17 yaşındayken kaybolan Zeynep Yıldırım’a ait olduğu kesinleşti.

FİLM GİBİ BİR ÇALIŞMAYLA ÇÖZÜLDÜ

İşte tüm bu detaylara ulaşan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Zeynep’in cinayetini filmleri aratmayan bir çalışmayla çözdü.

Eski kayıp dosyalarını incelemeye alan ekipler, Zeynep’le ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

ABLASI ÜZERİNE KAYITLAR

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Zeynep’in sık sık cep telefonu değiştirdiğini tespit etti. Çalışmalarda bazı yerlerde Zeynep’in ablası Fatma’nın kimliğinin kullanıldığı bilgilerine ulaşıldı.

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Ancak yapılan incelemede Fatma’nın aslında o dönemde cezaevinde olduğu saptandı.

Derinleşen soruşturmada, Fatma’nın kimliğini kullanan kişinin aslında Zeynep olduğu öğrenildi.

İSİM TANIDIK ÇIKTI

Zeynep’in en son, aile bireylerinin de bilmediği bir numarayı kullandığı tespit edildi. O numarayı mercek altına alan dedektifler, telefonun kapalı olduğunu gördü.

Zeynep’in kullandığı cep telefonu cihazını incelemeye alan polis, tanıdık bir isimle karşılaştı.

Zeynep’in cep telefonuna en son takılan SIM kartın "Fethi Dağlı" adına kayıtlı olduğu belirlendi.

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Bu, polis için tanıdık bir isimdi. Fethi Dağlı, 2024 yılında 23 yaşındaki Erva Raziye Asar’ı öldürmekten dolayı cezaevinde bulunan isimdi.

İTİRAF GELDİ, CANSIZ BEDEN BULUNDU

Soruşturma derinleşti. Teknik çalışmalarda olay günü Fethi Dağlı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen ağabeyi Yaşar Dağlı’ya da ulaşıldı.

Elde edilen tüm bilgilerin ardından düzenlenen operasyonla iki kardeşin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada Fethi Dağlı, Zeynep’i ağabeyi Yaşar’ın öldürdüğünü iddia ederek cansız bedenin gömüldüğü yeri söyledi. Böylece bulunan kemik parçalarının da Zeynep’e ait olduğu saptandı.

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KAN DONDURAN AYRINTILAR

Fethi Dağlı’nın Zeynep’ten 2 yıl sonra öldürdüğü Erva Raziye Asar cinayetiyle ilgili de kan donduran yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

2024'de öldürülen Erva Raziye Asar'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

Temizlik işi aradığını sosyal medya hesabından duyuran Erva’yı kadın profili açarak tuzağa düşürüp çağıran Fethi Dağlı, genç kızı da boğarak öldürdü.

CANSIZ BEDENİN PARÇALARINI ASANSÖR BOŞLUĞUNA ATTI

Cansız bedeni parçalara ayırıp, buzluğa koyan katil zanlısı, yakalanmamak için akıllara durgunluk veren bir plan yaptı.

Cansız bedenin parçalarını sardığı torbaları önce iş yerindeki asansör boşluğuna bırakan Dağlı, daha sonra cansız bedenin parçalarını Beylikdüzü’ndeki bir inşaata götürüp attı.

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AİLESİNE “İYİYİM” MESAJI ATTI

Erva’nın cep telefonunu alan Dağlı, kendisini arayan ailesine sanki Erva’ymış gibi WhatsApp’tan mesaj atarak, “Ben iyiyim, beni merak etmeyin” dedi.

Kayıp başvurusunun ardından polis tarafından arandığını fark edince polise de “Ben 18 yaşından büyüğüm, kendi isteğimle evden ayrıldım. Reşit birisiyim. Peşimi bırakın” diyerek mesaj attı.

ERVA’NIN TELEFONUNA DA SIM KARTI TAKTI

Bu yazışmaların ardından Dağlı, Erva’nın cep telefonundaki SIM kartı çıkarıp kendi SIM kartını taktı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı dedektifler, bu SIM kartın takılmasının ardından Fethi Dağlı’yı tespit etti.

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Genç kızın gittiği eve kadar olan güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Katil zanlısının evden cansız beden parçalarını taşırken de görüntüleri elde edildi. 2024 yılına damga vuran bu cinayet, film gibi bir çalışmayla çözülmüş oldu.

DEHŞET KOLTUĞU

3 kişinin katil zanlısı Fethi Dağlı'nın, yapılan araştırmalarda 2 kurbanını Esenyurt'taki evinde öldürdüğü belirlendi. Dağlı'nın 2022 yılında Zeynep Yıldırım'ı salonunda bulunan koltukta boğarak öldürdüğü, 2 yıl sonra da aynı koltukta Erva'yı boğarak öldürdüğünün ortaya çıktığı öğrenildi. Dağlı'nın 2 cinayette kullandığı koltuğu atmadığı belirlendi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda çözülen dosyalardan birinin, İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'a ait olduğu belirtildi.

Gürlek'in açıklaması şöyle:

"İstanbul’da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım’ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı’nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği Adli Tıp Kurumumuzca tespit edilirken, Fethi Dağlı yürütülen soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı"