Küresel fintek yatırımları 103 milyar dolara ulaştı

KPMG'nin küresel çapta finteklere yapılan yatırımları mercek altına aldığı “Pulse of Fintech” raporuna göre 2026 yılının ilk yarısında, piyasa algısı iyileşmeye devam etse de farklı bölgelerde süren jeopolitik, ekonomik ve düzenleyici belirsizlikler yatırımcıların temkinli davranmasına ve yatırımların büyük ölçüde belirli alanlarda yoğunlaşmasına yol açtı.

İşlem sayısındaki zayıflamaya karşın işlem değerlerinin güçlü seyretmesi, fintek yatırımcılarının sermayelerini kanıtlanmış iş modellerine sahip ve pazar lideri olarak görülen şirketlere yöneltmeye devam ettiğini gösterdi.

Bu dönemde küresel fintek sektöründe toplam 2 bin 100 anlaşma yapıldı ve yatırımların toplam değeri 103.1 milyar dolar oldu. Böylece yatırım tutarı 2025'in ikinci yarısındaki 72.2 milyar doların belirgin şekilde üzerine çıktı.

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Yatırımların bu seviyede devam etmesi hâlinde, fintek pazarındaki yatırımların yıl sonuna kadar son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

Buna karşılık anlaşma sayısı aynı dönemdeki 2 bin 500 seviyesinden geriledi. Yılın ilk yarısındaki en büyük 10 işlem tek başına 64 milyar dolar ile toplam fintek yatırımlarının yüzde 62'sini oluşturdu.

Amerika kıtası, 2026'nın ilk yarısında 86.9 milyar dolar fintek yatırımı çekti, bunun 80.8 milyar doları ABD'de gerçekleşti.

Buna karşın EMEA bölgesine yapılan fintek yatırımları 2025'in ikinci yarısındaki 18 milyar dolardan 11.3 milyar dolara geriledi. Asya Pasifik (ASPAC) bölgesinde ise yatırım tutarı 7.1 milyar dolardan 4.6 milyar dolara düştü.

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"KONSOLİDASYONUN ÖNE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, "2026'nın ilk yarısında toplam fintek yatırımı 103.1 milyar dolara yükselirken anlaşma sayısının 2 bin 100'e gerilemesi, sermayenin kanıtlanmış iş modellerine sahip şirketlerde yoğunlaştığını gösteriyor. Ödeme sistemlerindeki mega işlemler toplam yatırım değerini yukarı taşırken, dijital varlık altyapısı ve yapay zekâ büyümenin ana dikeyleri olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde stablecoin altyapısı, yapay zekâ ajanları ve ödeme sektöründeki konsolidasyonun yatırımcı gündeminde öne çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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DİJİTAL VARLIKLARA 11.1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

KMPG raporuna göre, 2026'nın ilk yarısında dijital varlıklar ve dijital para birimlerine toplam 467 işlem ile 11.1 milyar dolar yatırım yapıldı.

Bu tutar, 2025 genelindeki 21.9 milyar doların altında kalsa da 2023'teki 9.9 milyar dolar ve 2024'teki 9.6 milyar dolarlık yıllık toplamları şimdiden geride bıraktı.

ABD, 5.9 milyar dolar ile bu yatırımların yarısından fazlasını çekti.

Öne çıkan işlemler arasında, ABD merkezli tahmin piyasası Kalshi'nin 1.2 milyar dolarlık yatırım turu ile ABD'de ulusal düzeyde lisanslı yeni bir banka olan Erebor Bank'ın 635 milyon dolarlık tohum yatırım turu bulunuyor.

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Rapora göre, yatırımcı ilgisi özellikle stablecoin ve ödeme altyapısı, tokenizasyon platformları, mutabakat ağları, saklama ve kurumsal hizmetlere yöneldi.

ÖDEME SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMLARI İKİYE KATLANDI

2026'nın ilk yarısında ödeme sektörüne yapılan yatırımlar 44.2 milyar dolara yükseldi. Böylece sektör, 2025 yılının tamamındaki 20.2 milyar dolarlık yatırımın iki katından fazlasına yılın ilk altı ayında ulaştı.

Artışın büyük kısmı, Global Payments'ın Worldpay'i 24.3 milyar dolara satın almasından kaynaklandı. Buna karşın ödeme sektöründe 2025'te zaten düşük olan anlaşması sayısı 577 iken bu yılki anlaşma sayısı da yıl ortasında 168'de kaldı.

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FİNTEKLERİN ODAĞI YAPAY ZEKA

2026'nın ilk yarısında yapay zeka ile ilişkili fintek işlemleri toplam 800 anlaşmada 21.4 milyar dolar yatırım çekti.

2025 yılının tamamında kaydedilen 23.6 milyar dolarlık yatırım ile neredeyse aynı seviyede olan bu tutar, 2023 ve 2024 yıllarının yıllık toplamlarının ise üzerinde.

Yapay zekâ özellikle operasyonel verimlilik ve değer yaratma hedefiyle yatırımcıların odağında kaldı.

Bununla birlikte, yapay zekânın maliyetine ilişkin farkındalık arttıkça yatırım ilgisinin pilot projelerden ölçülebilir değer yaratabildiğini kanıtlayan çözümlere ve savunulabilir değer önerisine sahip yapay zekâ doğumlu finteklere kayması bekleniyor.