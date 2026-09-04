KARTAL'DAN KADRO KARARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği kadroyu da büyük ölçüde belirledi. Sakatlığı bulunan Asensio'nun yerine 10 numara mevkisinde İrfan Can Kahveci'ye görev vermesi beklenen deneyimli teknik adamın, sol kanatta ise iyileşen Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Lyon ve Samsunspor maçlarının başarılı ismi Oğuz Aydın'ın ise derbiye yedek kulübesinde başlaması muhtemel...