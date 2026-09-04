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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin derbi kadrosu netleşiyor! Beşiktaş'a karşı sürpriz tercih...

        Fenerbahçe'nin derbi kadrosu netleşiyor! Beşiktaş'a karşı sürpriz tercih...

        Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, yarın akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Son 3 resmi maçını kazanan sarı-lacivertliler, dev maçı da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de Asensio dışında eksik bulunmazken, teknik direktör İsmail Kartal sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

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        SON 3 MAÇINI KAZANDI

        Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk puanlarını aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde de Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6 yaptı.

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        TEK EKSİK ASENSIO

        Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

        TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, yarınki maçta forma giyebilecek.

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        TALISCA AYRILDI

        Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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        İSMAİL KARTAL'IN MAĞLUBİYETİ YOK

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı 5 kez rakip oldu.

        Bu maçların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kaldı.

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        KAPALI GİŞE

        Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar, yarınki mücadelede tribünlerin tamamını dolduracak.

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        KARTAL'DAN KADRO KARARI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği kadroyu da büyük ölçüde belirledi. Sakatlığı bulunan Asensio'nun yerine 10 numara mevkisinde İrfan Can Kahveci'ye görev vermesi beklenen deneyimli teknik adamın, sol kanatta ise iyileşen Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Lyon ve Samsunspor maçlarının başarılı ismi Oğuz Aydın'ın ise derbiye yedek kulübesinde başlaması muhtemel...

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        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem (Oğuz), Muriqi

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        #Fenerbahçe Beşiktaş
        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
        #derbi
        #Asensio
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