Fenerbahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı!
Giriş: 03 Eylül 2026 - 22:21 Güncelleme:
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti... Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
75 MAÇTA 51 GOL KATKISI!
Anderson Talisca, 2024-2025 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe ile 75 resmi maça çıktı. Brezilylaı yıldız bu karşılaşmalarda 44 gol, 7 asist kaydederek 51 gole doğrudan katkıda bulundu.
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