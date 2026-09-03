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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!

        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü'nden yaklaşık 2 dakika sonra çiftin kullandığı aracın saat 12.27'de geçmesi ve Burçin Kahraman'ın aynı dakikada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aramasına ilişkin sorular yöneltildi. Çift, Gülistan Doku'yu görmediklerini ve araçlarına almadıklarını savundu. Kahraman çifti tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Çiftin savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.

        2 DAKİKA SONRA O KÖPRÜDEN GEÇTİLER

        DHA'da yer alan habere göre Gülistan Doku'nun 12.25’te son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü'nden çiftin kullandığı aracın yaklaşık 2 dakika sonra geçmesi ve Burçin Hızlı Kahraman’ın aynı dakikada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'i aramasına yönelik sorular soruldu. Çift ise bu soruları, Gülistan Doku'yu görmediklerini ve araçlarına almadıklarını savunmasıyla cevapladı.

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        "GÜLİSTAN'I ARABAMIZA ALMADIK"

        Gülistan Doku'yu araçlarına almadıklarını söyleyen Ali Kahraman, eşinin Handan Sonel’i kendilerini Tunceli’de ağırladığı için teşekkür etmek ve kentten ayrıldıklarını bildirmek amacıyla aradığını belirtti. İfadesinde eşi ve kızlarıyla hiçbir yerde durmadan Pertek Vapur İskelesi’ne gittiklerini anlatan Ali Kahraman, "Biz Gülistan Doku’yu arabamıza almadık. Böyle bir eyleme asla katılmayız" dedi.

        Şüphelilerden Burçin Hızlı Kahraman da Gülistan Doku’yu görmediklerini savundu. Burçin Hızlı Kahraman, Handan Sonel’i teşekkür amacıyla aradığını bildirdi.

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        Ali Kahraman, “Ben ailemle, kızlarımla Tunceli'ye tatile geldim ve 5 Ocak öğlen Pertek vapuruyla Gaziantep'e geri döndüm. Anılan bölgede kimseyi görmedim, kimseyi almadım, hiçbir organizasyonun içinde yer almadım" dedi.

        "ARAMALAR KADIN DEDİKODUSU"

        Soruşturma dosyasında Burçin Hızlı Kahraman ile Handan Sonel arasında peş peşe telefon trafiği bulunduğu belirtilerek bu aramaların içeriği soruldu. Ali Kahraman, eşinin ilk olarak teşekkür etmek amacıyla Handan Sonel’i aradığını, sonraki görüşmelerin ise 'kadın dedikodusu' niteliğinde olduğunu belirtti.

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        Burçin Hızlı Kahraman ise telefonların bazılarının çekmeyen noktalarda başarısız aramalar olduğunu, daha sonra annesinin selamını iletmek için Handan Sonel’i aradığını bildirdi. Burçin Hızlı Kahraman, yaklaşık 12 dakika süren görüşmede de katıldığı bir davette tanıştığı kadınlar hakkında konuştuklarını belirterek, görüşmeleri 'kadın kadına yapılan basit ve normal bir sohbet' olarak nitelendirdi.

        "KÖTÜ BİR TESADÜF"

        Çiftin Tuncay Sonel, Handan Sonel ve Şükrü Eroğlu gibi dosyanın diğer şüphelileriyle Tunceli ziyareti sırasında irtibatlı olmaları da sorgulandı. Burçin Hızlı Kahraman ise bu çakışmanın 'gerçekten kötü bir tesadüften ibaret' olduğunu savundu.

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        "YANILMIŞ OLABİLİRİM"

        Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'a, Gülistan Doku’nun kaybolduğu güzergâhtaki kamera sistemi de soruldu. Ali Kahraman ilk ifadesinde Tunceli-Elazığ yolu üzerinde, Elmalık Karakolu’na kadar ‘hiçbir ölü nokta olmayacak şekilde' yaklaşık 176 kamera bulunduğunu söyledi.

        Kameraların 24 saat izlendiğini anlatan Ali Kahraman, kendisinin görev yaptığı dönemde sistemlerin faal olduğunu ve üst düzey komutanlara verilen brifinglerde de güzergahta ölü nokta bulunmadığının bildirdiğini ifade etti. Başsavcılık, Gülistan Doku’nun son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü’nün yaklaşık 800 metre Tunceli, 500 metre Elazığ tarafında kamera görüntüsünün bulunmadığını hatırlatması üzerine Ali Kahraman, “Ben bütün kameraların ölü bölge olmayacak şekilde olduğunu söyledim ama o bölgede yanılmış olabilirim' cevabını verdi. Ali Kahraman daha sonra Sarısaltuk Viyadüğü’nün polis sorumluluk bölgesinde kaldığını belirtti.

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        "SONEL’İN SAVUNMASINI İNANDIRICI BULMADIM"

        Ali Kahraman'a Tuncay Sonel’in Gülistan Doku’ya ait yeni SIM kartı Gökhan Ertok’a göndermesine ilişkin ‘Sinyal tespiti yaptırmak istedim' şeklindeki savunması da soruldu. Ali Kahraman, valilik makamındaki bir kişinin yerel kolluk birimleri aracılığıyla sinyal bilgilerine kısa sürede ulaşılabileceğini bilmemesinin mümkün olmadığını belirterek "Tuncay Sonel'in savunmasını açıkçası ben de inandırıcı bulmuyorum" cevabını verdi.

        "TUNCAY SONEL KORUCULARI MANİPÜLE EDEBİLİRDİ"

        Geçmişte Tunceli’de karma timler ve güvenlik korucularından sorumlu en üst düzey isimlerden biri olduğu hatırlatılan Ali Kahraman, Tuncay Sonel’in kendisine veya koruculara Gülistan Doku konusunda herhangi bir talimat verdiği yönündeki iddiayı reddetti. Ali Kahraman, ifadesinin devamında; "Tuncay Sonel'in korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir karakteri vardı, herkesi ikna edebilme, manipüle etme, algı yönetme hususlarında mahirdi" dedi. Ali Kahraman, kendisinin herhangi bir yasa dışı talimata uymadığını ve koruculara da böyle bir talimat vermediğini savundu.

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        "BAŞKA NUMARADAN ARAMASINI İSTEDİ"

        Burçin Hızlı Kahraman ise ifadesinde, soruşturmanın ilerleyen döneminde Handan Sonel ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Burçin Hızlı Kahraman, Tuncay Sonel hakkındaki adli sürecin başlamasının ardından Handan Sonel’in kendisine Instagram üzerinden ulaşarak annesini başka bir numaradan aramasını istediğini anlattı. Eşinin kendisine 'arama' dediğini belirten Burçin Hızlı Kahraman, ortak tanıdıklarının da görüşmesinde sakınca olmadığını söylemesi üzerine verilen numarayı aradığını ifadesinde anlattı.

        ÇİFTE TELEFONLARIN SİNYAL VERMEDİĞİ SAATLER DE SORULDU

        Çifte olay günü kullandıkları telefon hatlarının belirli saatlerde sinyal vermemesi de soruldu. Ali Kahraman'ın kullandığı hattın 5 Ocak günü saat 13.15’ten 20.46’ya kadar sinyal vermediği, Burçin Hızlı Kahraman'ın kullandığı hatlardan birinin ise akşam saatlerinden ertesi sabaha kadar kayıtlarda görünmediği belirtildi.

        Ali Kahraman telefonunun şarjının bitmiş olabileceğini, Burçin Hızlı Kahraman ise telefonlarını öğretmenevinde şarj etmemiş olabileceğini savundu. İki şüpheli de telefonlarını bilinçli olarak kapatmadıklarını söyledi.

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        Kahraman çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Gülistan Doku
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